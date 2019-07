Von Arndt Wienböker

Die Erfinder Eduard Wiebe und Andreas Neitzel von der zur Bielefelder Lebenshilfe gehörenden Inklusionsfirma »Teuto InServ« kassierten 100.000 Euro Siegprämie und schrieben mit ihrem Kupplungssystem für Rollstuhl-Anhänger bundesweit Schlagzeilen.

»Danach hat uns der Alltag aber ganz schnell wieder eingeholt. Der Hype war schnell verflogen«, berichtet Andreas Neitzel, Geschäftsführer von »Teuto InServ«. Von den 1000 produzierten Rolli-Kupplungen seien trotz des TV-Erfolges kaum welche verkauft worden. Neitzel: »Es sind keine 50 Stück weggegangen. Natürlich hatten wir mehr erwartet.«

Das mag zum einen am relativ hohen Preis liegen. Im Internet wird der »Rollikup« für 450 Euro angeboten. Zum anderen sei das »Ding des Jahres« eben nur für einen sehr begrenzten Personenkreis bestimmt. »Unser Produkt ist in erster Linie für Aktiv-Rollifahrer geeignet. Das ist ein sehr spezielles Klientel. Die Leute müssen den Rollikup erst einmal richtig erleben. Darum ist Geduld gefragt«, erklärt Neitzel.

Sanitätshäuser und Rollstuhl-Hersteller zeigen Interesse

Um mehr Präsenz in der Zielgruppe zu erreichen, haben die Erfinder Personen engagiert, die den »Rollikup« aktiv testen und ihre Erlebnisberichte über die sozialen Medien weitergeben. »Wir brauchen Multiplikatoren und glauben nach wie vor an die Nachhaltigkeit«, sagen Eduard Wiebe und Andreas Neitzel. Nach dem Sieg bei der Pro-Sieben-Sendung habe es zwar sehr viele Anrufe gegeben, »aber unser Produkt ist eben auch sehr individuell. Wir sind weiterhin dabei, Lösungen für jeden einzelnen zu finden.«

Der »Rollikup« sei mittlerweile auch vom TÜV Nord getestet worden und habe eine erste Prüfung bestanden. »Um ein Siegel zu erhalten, müssten wir aber viel Geld investieren.« Das gelte auch für ein Patent. Aktuell liegt für den »Rollikup« ein Gebrauchsmusterschutz vor, eine Art Vorstufe zum Patent.

Stolz sind die Erfinder darauf, dass es sich bei dem »Rollikup« um ein Eigenprodukt einer Inklusionsfirma handelt. Die Achse, die zuvor in China gefertigt worden ist, wird mittlerweile ebenfalls im Betrieb in Ummeln hergestellt. »Und was wir auf jeden Fall erreicht haben, ist, dass Sanitätshäuser und Rollstuhl-Hersteller auf uns zugekommen sind«, erklärt Tüftler Eduard Wiebe. So gebe es mittlerweile einige Rollifahrer, deren Anträge über die Berufsgenossenschaften genehmigt worden und die so in den Besitz des »Rollikups« gekommen sind.

100.000 Euro Siegprämie

Geschäftsführer Andreas Neitzel betont aber auch, dass sich das Unternehmen keinesfalls vom »Rollikup« abhängig machen werde. »Wir haben hier einen 28-Mann-Betrieb, den wir verantwortungsvoll am Laufen halten müssen. Darum werden wir auch nicht zu viel Energie auf ein Produkt verwenden.«

Die 100.000 Euro Siegprämie seien komplett in »Teuto InServ« investiert worden. Die Mitarbeiter hatten sich nach dem Sieg bei das »Ding des Jahres« auch etwas Besonderes einfallen lassen und den »Rollikup« samt Anhänger in fili­graner Kleinarbeit nachgebaut. »Die Teilnahme an der Sendung, die ja aus der Laune heraus entstanden ist, war eine tolle Sache«, sagt Andreas Neitzel: »Aber es war auch sehr anstrengend. Während der Sendung ist das Interesse explodiert, aber eben nicht in unserem Kundenkreis.« Die Erfinder setzen nun auf den Faktor Zeit. Eduard Wiebe: »Es dauert halt, bis sich ein neues Produkt in diesem Bereich durchsetzen kann. Wir glauben weiterhin an unseren Rollikup, denn dieses System stellt einen echten Mehrwert für Rollifahrer dar, damit sie den Alltag selbstbestimmend meistern können.«