Im Bereich des Lidl-Discounters in Brackwede ist es am Mittwochabend zu einem SEK-Einsatz gekommen. Ein Mann soll Schüsse abgefeuert haben. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/sb/cbr). Im Bielefelder Süden ist es am späten Mittwochabend zum Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei gekommen. Ein 55-jähriger Mann hatte in Brackwede von einem Balkon aus Schüsse in die Luft abgegeben. Er wurde festgenommen.