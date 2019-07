Im Bereich des Lidl-Discounters in Brackwede ist es am Mittwochabend zu einem SEK-Einsatz gekommen. Ein Mann soll Schüsse abgefeuert haben. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB). Im Bielefelder Süden ist es am späten Mittwochabend zum Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei hat ein Mann in Brackwede von einem Balkon aus Schüsse in die Luft abgegeben.