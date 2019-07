Das Drama war Folge eines monatelangen Scheidungskrieges , in dessen Verlauf die Anwältin des Ehemanns Auskunft über die Vermögensverhältnisse der Frau, Angestellte eines Kreditinstitutes, verlangt hatte. Das interpretierte die 57-Jährige so, dass ihr Noch-Ehemann nun Unterhalt von ihr fordern wolle.

Panik vor einem neuen Leben ohne Ehemann, Angst vor dem Verlust des privaten Umfeldes und des gemeinsamen Hauses sowie das Gefühl, dass ihr Mann sie »fertig machen« wolle, hätten sie zum Messer greifen lassen, hatte der Rechtsanwalt der Frau, Mirko Roßkamp, zu Prozessbeginn in ihrem Namen erklärt. Normalerweise könne sie keiner Maus etwas antun.

Am 7. Januar dieses Jahres aber soll sie am späten Nachmittag wutentbrannt in den Hinterhofladen ihres Mannes, der mit Modelleisenbahnen handelt, gerannt sein und angedroht haben, »Ich stech’ dich ab, du Schwein.« Dann stieß sie ihm ein Fleischermesser mit 15 Zentimeter langer Klinge zweimal im Bereich des linken Schulterblattes in den Körper. Ein Kunde des Attackierten riss die Frau von ihrem Mann weg, bevor sie erneut zustechen konnte. Er kam verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Vor Gericht bestritt die Frau einen Tötungsvorsatz. Da sie allerdings sowohl während der Tat als auch bei der Erstvernehmung durch die Polizei etwas anderes ausgesagt hatte, nahm ihr die Kammer das nicht ab. Weil zudem eine »niedrigschwellige Wiederholungsgefahr« bestehe, wurde der Haftbefehl aufrecht erhalten. Die Frau sitzt seit dem 8. Januar in Untersuchungshaft, diese Zeit wird auf die Haftstrafe angerechnet.

Die Frau hat ihrem Mann bereits 2500 Euro Schmerzensgeld gezahlt und sich für den Angriff mit dem Messer entschuldigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die 57-Jährige hat eine Woche lang Zeit, Revision einzulegen.