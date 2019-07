Auf dem Maimarkt-Gelände in Mannheim schafften die 132 Pferd-Reiter-Paare im Rahmen der Messe »Equitana Open Air« vor tausenden Zuschauern den Weltrekord.

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). 132 Pferde, die in perfektem Zusammenspiel in Formation laufen und mit ihren Reitern eine ausgeklügelte Choreografie zeigen, die zum Weltrekord führt – und die Bielefelderin Stefanie Gayermann (26) und ihre Friesenstute Betje mittendrin.

Bei der Pferdemesse »Equitana Open Air« in Mannheim hat die Reiterin aus Brake, die ihre Stute auf dem Hof Wemhöhner in Vilsendorf stehen hat, bei dem Weltrekordversuch der Ostsee-Quadrille mitgemacht und zusammen mit den 131 weiteren Pferd-Reiter-Paaren den Rekord als weltweit größte Pferde-Quadrille gewonnen, der nun in das berühmte Guinness-Buch der Rekorde eingetragen wird.

»Das war wohl das tollste Erlebnis, das Betje und ich je hatten«, erzählt die Bielefelderin, die vor allem auf die Leistung ihrer Stute sehr stolz ist. »Betje hat das unheimlich toll gemacht. Sie war äußerst aufmerksam und ganz bei mir«, schwärmt Stefanie Gayermann von ihrem Pferd.

Dabei war es für das Paar aus Bielefeld eine völlig neue Erfahrung, bei einem Event dieser Größenordnung mitzumachen. »Ich reite seit ich klein bin«, erzählt Stefanie Gayermann, aber außer einer kleinen Quadrille mit wenigen Pferden beim Weihnachtsreiten an ihrem Stall hatte sie zuvor beim Formationsreiten keinerlei Erfahrung gesammelt.

»Quadrille einmal zu Fuß abgelaufen«

Bei einer Quadrille, erläutert die 26-Jährige, die im Rettungsdienst arbeitet, bilden mehrere Pferde eine Formation und reiten eine vorher festgelegte Choreografie, bei der die Paare verschiedene Show-Bilder zeigen.

Die Ostsee-Quadrille ist die größte Friesenpferdeshowgruppe Europas. Über soziale Netzwerke hatte diese Teilnehmer für den Weltrekordversuch gesucht, erzählt Stefanie Gayermann. Mit einem Video bewarb sie sich – und wurde ausgewählt. »Dann habe ich die Choreografie zugeschickt bekommen, die ich genau einstudieren musste.«

Am 4. Juli hatte sie sich dann mit Betje auf den Weg zur Equitana in Mannheim gemacht. Dort, auf dem Maimarktgelände, fand dann schon am nächsten Tag der Weltrekordversuch statt. »Am Vorabend hatten wir uns kennegelernt und die Quadrille einmal zu Fuß abgelaufen und nur ein einziges Mal mit den Pferden geübt«, erzählt Stefanie Gayermann.

»Ich wollte unbedingt einen Friesen«

Entsprechend aufgeregt sei sie vor dem Start im gut gefüllten Stadion vor mehreren tausend Zuschauern gewesen. »Doch Betje was total gelassen.« Mindestens fünf Minuten, so die Vorgabe der Guinness-Schiedsrichter, musste die Quadrille andauern, »außerdem dufte niemand aus der Formation ausbrechen oder die Gangart wechseln. Und die Kolonnen duften nicht ins Stocken geraten«, beschreibt die Bielefelderin die Herausforderungen. »Dazu musste jeder Reiter sein Pferd sicher im Griff haben, vor allem bei der Mischung aus Hengsten Wallachen und Stuten.«

Und dabei habe ihr Betje geholfen. Seit drei Jahren gehört ihr die Stute. »Ich wollte unbedingt einen Friesen, weil sie unglaublich auf ihren Menschen bezogen sind, wenn man ihr Vertrauen gewonnen hat, und weil sie sehr schlaue Pferde sind.«

Schließlich klappte alles und der Weltrekord von 2008, wo 103 Pferde eine Quadrille geritten hatten, war eingestellt. Darüber und ihre Teilnahme wird Stefanie Gayermann demnächst noch ein offizielles Zertifikat der Guinness-Rekordwächter erhalten. Und Betje, erzählt sie lachend, hat als Belohnung »sehr viel Möhren und Äpfel bekommen«.

Teil des Weltrekords zu sein, sei aber auch deshalb eine tolle Erfahrung gewesen, weil in kurzer Zeit viele Kontakte zu den Mitstreitern entstanden seien. »Und nächstes Jahr wollen wir uns alle wieder treffen.«