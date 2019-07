Polizisten nahmen in Brackwede einen 65-Jährigen fest und fanden später Waffen in seiner Wohnung. Foto: Christian Müller

Von Stefan Biestmann

Bielefeld/Rödinghausen (WB). Der Mann, der in Bielefeld-Brackwede am Mittwochabend einen SEK-Einsatz ausgelöst hat, schoss offenbar mit einem Luftgewehr von seinem Balkon. »Das liegt nah, aber gesichert ist das noch nicht«, sagt Polizeisprecherin Sonja Rehmert. Denn bei der Durchsuchung der Wohnung des 65-Jährigen fanden die Polizisten ein Luftgewehr. Zudem seien noch weitere gefährliche Gegenstände wie ein Gehstock mit Hammerkopf entdeckt worden.

Foto: Christian Müller

Die Waffen wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Gegen den Mann gab es bereits ein Waffenbesitzverbot, das die Kreispolizeibehörde Herford im Oktober 2018 verhängt hatte. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen hatte der Brackweder, der zuvor in Rödinghausen lebte, bereits im März 2016 einen SEK-Einsatz ausgelöst. Damals habe er mit einer Pistole und einem Messer herumhantiert, berichtet Simone Lah-Schnier, Sprecherin der Polizei Herford. Das SEK nahm den Mann schließlich am Eingang seines Wohnhauses fest. Auch damals hatte die Polizei Waffen in der Wohnung des Mannes gefunden.

Bereits vier Tage zuvor hatte der Mann mit einer Machete in Rödinghausen herumgefuchtelt. Insgesamt fünf Fälle zwischen den Jahren 2016 und 2018 seien bei der Polizei Herford aktenkundig, in denen der Mann mit Waffen hantierte, sie präsentierte oder sie in drohender Haltung aus dem Fenster gehalten habe. »Aber es ist uns kein Fall bekannt, in dem er mit einem Gewehr auf Personen gezielt hat«, betont Simone Lah-Schnier.

Waffenbesitzverbot seit 2016

Das Waffenbesitzverbot gegen den Mann sei 2018 »wegen missbräuchlichen und leichtfertigen Umgangs mit Waffen« verhängt worden. Seit der Erteilung des Waffenbesitzverbots und nach dem Umzug des Mannes von Rödinghausen nach Brackwede sei kein weiterer Verstoß bekannt, sagt Simone Lah-Schnier.

Den neuen Vorfall in Brackwede meldeten Nachbarn am Mittwochabend um 20.23 Uhr. Als die Polizei zunächst nicht einschätzen konnte, ob der Mann auf dem Balkon seiner Wohnung eine Waffe bei sich trägt, wurde das SEK alarmiert und die Kimbernstraße gesperrt.

Um 22.25 Uhr erfolgte der Zugriff, und der Mann wurde vorläufig festgenommen. Zunächst sprach die Polizei von einem 55-Jährigen, korrigierte aber später das Alter auf 65 Jahre. »Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Bielefelder entlassen«, berichtet Sonja Rehmert. Zum möglichen Motiv machte die Polizei noch keine Angaben.