Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Der Bielefelder Richard Louis Tenge-Rietberg hat beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten den Landespreis NRW errungen. Der Schüler des Öffentlich-Stiftischen Gymnasiums Bethel reüssierte mit einer Arbeit über die 1848er Revolution im Fürstentum Lippe und nimmt nunmehr am Bundeswettbewerb teil.

»Ich rechne auch dort mit einem Sieg«, sagt der 18-Jährige selbstbewusst. Zu Recht, denn sein 50 Seiten umfassendes Werk ist eine wissenschaftlich vergleichende und analytische Abhandlung, die jedem Geschichtsstudenten zur Ehre gereichen würde. Tenge-Rietberg untersucht die Revolution im Spiegel der politischen Presse und zieht dazu das reaktionäre Lippische Volksblatt und die demokratisch gesinnte Zeitung »Wage« heran.

Pressefreiheit macht’s möglich

»Beide Zeitungen gibt es in digitalisierter Form im Internet«, berichtet der Schüler, der des Weiteren im Detmolder Landesarchiv Einblick in Originaldokumente nahm. Vier Monate lang versenkte er sich in seine Arbeit, immer dabei unterstützt von seiner Geschichtslehrerin Patricia Drewes. »Irgendwann hat mich das Thema gepackt«, erzählt er.

Erst die Proklamation der Pressefreiheit im März 1848 durch den regierenden lippischen Fürsten Leopold II. ermöglichte im Fürstentum Lippe erstmals einen freien Diskurs politischer Ereignisse. »Während die Revolution von 1848/49 vor allem in den europäischen Hauptstädten von Barrikadenkämpfen und Gewalt geprägt war, zeichnete sich das Revolutionsgeschehen in Lippe vor allem durch politische Diskussionen in Vereinen und zwischen Presseorganen aus«, schreibt der Schüler.

Aufstand der Rietberger Bauern

Ganz ohne Gewalt ging es indes auch im Fürstentum nicht zu. »Rietberger Bauern zogen damals nach Niederbarkhausen und entführten den Sohn unseres damaligen Familienoberhauptes«, berichtet Tenge-Rietberg, der ein direkter Nachfahre des Entführten ist und einer einflussreichen Gutsbesitzer- und Industriellenfamilie entstammt. Und so sei es auch die persönliche Familiengeschichte gewesen, die für ihn das Thema interessant gemacht hätte.

Obgleich an Geschichte im Allgemeinen und an Regionalgeschichte im Besonderen interessiert, wird der Schüler wohl nach seinem Abitur im kommenden Jahr kein Geschichtsstudium aufnehmen. Tenge-Rietberg: »Aktuell tendiere ich zu Jura.« Politik und Geschichte seien Interessensgebiete, die er sich bewahren werde.

Damit nicht genug: In seiner Freizeit spielt Richard Louis Tenge-Rietberg Schlagzeug im Ensemble »BI-Cussion« der Musik- und Kunstschule. Im sportlichen Bereich hält er es mit Tennis und bekennt sich als Fan zu seinem Heimatverein Arminia Bielefeld.