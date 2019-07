Von Paul Edgar Fels

Bielefeld (WB). Stockmeier ist weiter auf Wachstumskurs . Wie das familiengeführte Bielefelder Chemieunternehmen am Donnerstag mitteilte, wurden rückwirkend zum 1. Juli weitere 50 Prozent des Chemieunternehmens Quaron SAS in Frankreich übernommen. Stockmeier hält nun 100 Prozent der Anteile.

2011 mit 50 Prozent beim Quaron eingestiegen

Quaron (300 Mitarbeiter, 180 Millionen Euro Umsatz) gehört mit sieben Standorten laut Stockmeier zu den führenden Anbietern von Chemikalien in Frankreich. Zum Portfolio zählen auch die Entwicklung und Herstellung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Stockmeier war 2011 mit 50 Prozent bei Quaron eingestiegen. Damals wurde das Unternehmen gemeinsam in einem Joint Venture mit der Firma Oqema übernommen. Nun hat Stockmeier die verbleibenden Anteile von Oqema erworben. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.

Position im europäischen Markt weiter ausgebaut

Die Stockmeier-Gruppe hat mit diesem Zukauf seine Position im europäischen Markt weiter ausgebaut. Im März hatte das Unternehmen bereits die Industriechemiesparte der Indukeren-Gruppe in Spanien gekauft. Weitere größere Unternehmensakquisitionen seien vorerst nicht plant, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Bei Quaron würden die bestehenden Strukturen erhalten bleiben und das Geschäft wie gehabt fortgeführt, teilte das Bielefelder Unternehmen weiter mit. »Wir freuen uns sehr, dass Quaron nun zu 100 Prozent zur Stockmeier-Gruppe gehört«, sagte Peter Stockmeier, geschäftsführender Gesellschafter der Holding. »Im Bereich der Chemiedistribution und der Herstellung von Reinigungsmitteln gibt es viele Synergien, die wir zukünftig intensiv nutzen werden.«

Anzahl der Mitarbeiter auf 1700 erhöht

Stockmeier hat mit Quaron die Zahl seiner Mitarbeiter um 300 auf 1700 erhöht. Der Umsatz der Gruppe mit aktuell etwa 50 Standorten weltweit lag 2017 bei über einer Milliarde Euro. Zahlen für 2018 lägen noch nicht vor, sagte die Sprecherin. Am Stammsitz Bielefeld beschäftigt Stockmeier 300 Mitarbeiter, in Lemgo 60 und in Herford etwa 70. Stockmeier ist vor allem als Chemiehändler aktiv, stellt aber auch selbst Produkte wie Reinigungsmittel für die Lebensmittelindustrie sowie Scheibenfrostschutz her. In Miehlen bei Koblenz (100 Mitarbeiter) wird Farbe für Küchenrollen und Toilettenpapier gefertigt. In Bielefeld wird bis Ende des Jahres ein neues Logistikzentrum gebaut.