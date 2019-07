Ist Christian Lindners Satz immer noch richtig: Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren?

Frank Schäffler: Das ist nach wie vor richtig. Wir haben einen Wählerauftrag, den wir in einer Regierungskoalition mit Union und Grünen nicht hätten umsetzen können. Und dann muss man in die Opposition gehen. Das ist übrigens keine schlechte Sache, denn wir machen viel Druck auf die Große Koalition.

Christian Sauter: Auch im Nachhinein ist die Entscheidung richtig. Die Themen, mit denen wir erfolgreich Wahlkampf gemacht haben, hätten wir in einer Jamaika-Koalition nicht durchsetzen können. Das haben die Sondierungen vor allem in den Bereichen Energie und Mobilität deutlich gezeigt.

Ist Christian Lindners Satz immer noch richtig: Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren? War diese Entscheidung im Rückblick ein Fehler? Wäre die FDP heute stärker, und wären die Grünen viel schwächer, wenn wir jetzt eine schwarz-gelb-grüne Bundesregierung hätten?

Schäffler: Das glaube ich nicht. Wir wären in die Zange geraten zwischen einer angegrünten CDU und einer grünen Partei, die ihre Ideologie in Tagespolitik umsetzen will. Im schlimmsten Fall wäre es uns so gegangen wie jetzt der SPD. Wir stehen heute als FDP insgesamt gut da – nämlich dort, wo wir 2017 vor der Bundestagswahl auch standen. Das ist für eine Oppositionspartei nicht so schlecht.

Sauter: Die FDP hat schon lange keine so stabile Phase zwischen sieben und neun Prozent gehabt wie seit 2017 bis heute. Insofern ist Opposition für uns nicht schädlich, sondern hilfreich.

