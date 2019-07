Von Sabine Schulze

Dort sind die Bücher und Zeitschriften der Geschichts- und Kunstwissenschaftler, der Philosophen, Soziologen und Geschlechterforscher untergebracht. Werktags von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts und an Wochenenden von 9 bis 22 Uhr können Studenten und Wissenschaftler hier lesen und arbeiten oder Bücher entleihen. »Das Personal ist zwar nur bis 18 Uhr hier, danach kann die Entleihe aber über das Selbstverbuchen erfolgen«, erklärt Elke Neumann. Dass Bücher »einfach so« hinausgeschmuggelt werden, verhindert die elektronische Sicherung.

Elke Neumann, geboren in Georgsmarienhütte, hat ihre Ausbildung nach dem Abitur im Jahr 1985 in Köln an der Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen absolviert. Was sie wollte, wusste sie bereits genau, da sie schon in der kleinen Gemeindebücherei ihrer Heimatstadt ehrenamtlich mitgearbeitet hatte. 1986 machte sie ein Praktikum in der Universitätsbibliothek, im November 1988 trat sie dann ihre erste Stelle an der Uni Bielefeld an.

»Der Vorteil ist, dass darauf viele zugleich zugreifen können«

Seitdem, bilanziert sie, habe sich viel verändert. »Die Universitätsbibliothek ist immer sehr fortschrittlich gewesen, hat früh Datenverarbeitung und Online-Katalog eingeführt. Längst verfügt sie auch über viele e-Books. »Der Vorteil ist, dass darauf viele zugleich zugreifen können«, sagt sie. Die Bücher sind entweder auf dem Campus elektronisch zu lesen oder können von den Studenten, die an der Uni Bielefeld eingeschrieben sind, auch Zuhause abgerufen werden.

»Trotzdem ist erstaunlich, dass auch die jungen Leute gerne weiterhin mit den gedruckten Büchern arbeiten, den Notizblock neben sich«, sagt Elke Neumann. Bei den Neuanschaffungen fährt die Universität also zweigleisig, wenngleich der Trend bei den wissenschaftlichen Zeitschriften eher zu elektronischer Veröffentlichung geht.

Anders als in den meisten Hochschulen Deutschlands gibt es in der Bielefelder Universitätsbibliothek eine große »Freihand-Aufstellung«: Mehr als zwei Millionen Bände sind direkt zugänglich. Anderenorts müssen die Bücher, die man für das Verfassen einer Hausarbeit oder zum Lernen benötigt, im Magazin bestellt werden. Und wenn man dann feststellt, dass nicht das richtige dabei ist, muss man erneut bestellen – und warten. An der Uni Bielefeld sind die Bücher systematisch und thematisch zusammengestellt, Studenten und Wissenschaftler können über die Signatur das Gesuchte selbst finden und dann vielleicht noch links und rechts davon im Regal stöbern. Und sollte tatsächlich ein dringend benötigtes Buch nicht zu finden sein, wird es über die Fernleihe bestellt. »Dann ist es heute binnen weniger Tage da.«

»Von 11 bis 16 Uhr ist unser Service-Terminal besetzt«

Wer Hilfe benötigt, erhält sie vom Bibliothekspersonal. »Von 11 bis 16 Uhr ist unser Service-Terminal besetzt«, sagt Elke Neumann. Hier gibt es etwa Rat bei umfangreichen Recherchen, bei Datenbankabfragen, bei Problemen mit dem Scannen von Texten oder Verschicken von Druckaufträgen oder auch, wenn ein Buch wegen einer etwas komplizierten Signatur nicht gefunden wurde.

Die Arbeitsatmosphäre ist ruhig, nichts lenkt ab, kurze Gespräche werden, wenn überhaupt, im Flüsterton geführt. Und wer nicht mehr am Arbeitstisch sitzen will, kann es sich auch auf einem der grünen Sofas oder auf einer Liege bequem machen. Wer sich hingegen mit anderen besprechen möchte, kann sich in mit moderner Technik ausgestattete Diskussionsräume zurückziehen. »Nur eines ist nicht erlaubt: Speisen oder andere Getränke als Wasser mitzubringen«, sagt Elke Neumann.

Sie selbst greift in der Uni-Bibliothek kaum zum Buch, liest aber privat nach wie vor gerne und viel. »Am liebsten Krimis und historische Romane.« Darüber hinaus ist die Mutter zweier erwachsener Kinder sportlich: Sie leitet beim TV Künsebeck zwei Sportgruppen und hält sich so mit Step-Aerobic und Aroha fit – abgesehen vom Walken und Radeln.