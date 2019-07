Von Arndt Wienböker

Die Stahlbetonsohle und die Stahlbetonwände müssen ausgebessert werden, deshalb stehen aktuell vier Abkippstellen weniger zur Verfügung. »Der Müllbunker ist 38 Jahre alt. Da ist eine umfangreiche Beton-Sanierung, die wir in dieser Form zum ersten Mal durchführen, erforderlich geworden«, erklärt Thomas Pörtner, technischer Geschäftsführer der Müllverbrennungsanlage (MVA) Bielefeld.

Zunächst wird die eineinhalb Meter dicke Betonsohle, an der im Jahr 1996 schon einmal routinemäßige Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden sind, repariert. Dazu wird die Bewehrung ausgebessert und neu verlegt. Das heißt, der Beton wird durch Stahl verstärkt, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Danach werden Bitumenbahnen verlegt, auf die dann eine Schutz- und Verschleißschicht – ein halber Meter Beton – aufgetragen wird. »Die Sohle hat durch die Müllgreifer im Laufe der Jahre einige Kratzer und Risse abbekommen, die wir jetzt beseitigen«, berichtet Thomas Pörtner.

Die zwei riesigen Greifer fassen bis zu acht Kubikmeter Müll

Die zwei riesigen Greifer, die im Vorjahr neu installiert worden sind, fassen jeweils bis zu acht Kubikmeter Müll. Jeder Kran transportiert den Abfall vom Müllbunker in die drei Brennkessel der MVA. Da jeder Abfall einen eigenen »Heizwert« hat, muss er im Vorfeld gut durchmischt werden. Dafür sorgen die Kranführer der beiden Müllgreifer, die den durchmischten Abfall in drei Trichter (22 Meter über der Bunkersohle) kippen, über die der Müll dann in den Feuerraum gelangt.

Sind die aktuell laufenden Arbeiten an der Betonsohle beendet, werden im nächsten Schritt die 30 Meter hohen Betonwände im riesigen Müllbunker saniert. »Im Laufe der Jahre haben sich durch den meterhohen Müll, der hier täglich abgeladen wird, Chlor-Einträge in den Wänden gebildet. Diese Chlor-Einträge und die mechanischen Beschädigungen durch die Müllgreifer sind die Hauptursachen für die Sanierungsarbeiten«, erklärt Thomas Pörtner. Mit einem Ultra-Hochdruckreiniger mit einem Arbeitsdruck von 1000 bar werden die Wände bestrahlt und gereinigt. Später wird eine Spritzbeton-Schicht bis zur Bewehrung aufgetragen.

Bei den Sanierungsarbeiten im Müllbunker der MVA wird erstmals das System des Kathodischen Korrosionsschutzes (KKS), das sich auch im Schiffs- oder Brückenbau etabliert hat, angewandt. So wird der Stahl im Beton durch Schutzstrom noch besonders geschützt. Aus Sicherheitsgründen ist zudem eine zusätzliche Zwischenwand im Bunker installiert worden.

Anlieferungszeiten sind erweitert worden

Während der Instandhaltungsmaßnahmen im Müllbunker wird der Drei-Linien-Betrieb auf zwei Linien heruntergefahren. Um den dadurch entstehenden Engpass auszugleichen, sind die Anlieferungszeiten von montags bis freitags auf 22 Uhr erweitert worden. »Das ist ein Spagat, den wir momentan aber gut hinbekommen«, betont Pörtner. Der technische Geschäftsführer der MVA geht davon aus, dass die erste Maßnahme Ende September beendet ist. Im nächsten Jahr wird dann die andere Hälfte des Müllbunkers saniert. Pörtner: »Danach stehen noch kleinere Folge-Maßnahmen an. Wenn wir die Sanierung abgeschlossen haben, sollten wir die nächsten 20 bis 30 Jahre Ruhe haben.« Für die komplette Sanierung des Müllbunkers, die erst in einigen Jahren abgeschlossen sein wird, sind Kosten von etwa fünf Millionen Euro veranschlagt.

In der MVA Bielefeld werden jährlich etwa 400.000 Tonnen Abfall behandelt. Bei der Verbrennung frei werdende Energie wird mittels Kraftwärmekopplung in Strom und Fernwärme umgewandelt. So werden jährlich rund 165 Millionen kWh Strom und 375 Millionen kWh Fernwärme erzeugt, die in die Verteilnetze der Stadtwerke Bielefeld GmbH eingespeist werden. Die Stadtwerke Bielefeld sind Hauptgesellschafter der Interargem GmbH, die die Müllverbrennungsanlagen Bielefeld-Herford und Hameln betreibt.