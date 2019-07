Ausreichend Platz auch für Menschen mit Einschränkungen: Die beiden Bauherren Jürgen Böhnke (links) und Detlef Biber zeigen eines der geräumigen Badezimmer der neuen Senioren-Wohnanlage am Queller Galoppweg 5. Foto: Markus Poch

Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Ausgerechnet am Galoppweg ist eine Wohnanlage für die Menschen entstanden, die zu Fuß nicht mehr ganz so zügig unterwegs sind: Die Generation 60 plus ist Zielgruppe des Bielefelder Unternehmens »Begeistert wohnen«, das auf dem letzten großen Freigelände des früheren Rennplatzes und späteren Verkehrsübungsplatzes 22 altengerechte Wohnungen zur Miete oder zum Kauf anbietet.