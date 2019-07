Pro Aufzuchtbecken und Tag einen ganzen Bio-Kopfsalat: So viel Grünzeug verfüttern NABU-Mitarbeiter Michael Bisping (rechts) und Grundstückseigentümer Franz Kraske an die heranwachsenden Kaulquappen der Knoblauchkröte. Auf dem weitläufigen Gelände der Aufzuchtstation fühlen sich neben seltenen Amphibien auch Reptilienarten wie Blindschleiche und Zauneidechse wohl. Foto: Markus Poch

Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Die in NRW akut vom Aussterben bedrohte Knoblauchkröte soll in Bielefeld wieder heimisch werden. Gut 8.000 Kaulquappen und Jungkröten sind dazu seit 2014 in den Senner Rieselfeldern Windel ausgesetzt worden, haben sich dort auch schon zaghaft vermehrt. Doch woher nimmt man 8.000 Tiere einer vom Aussterben bedrohten Art? Das WESTFALEN-BLATT ist dieser Frage nachgegangen.

Aus dem Senner Biotop, bis Anfang der 2000er Jahre einziges nachgewiesenes Vorkommen der Knoblauchkröte in Ostwestfalen, führt die Recherche nach Ennigerloh: Dort betreibt die Naturschutzstation Münsterland des Naturschutzbundes (NABU) Deutschland eine kleine aber feine Aufzuchtanlage für seltene Amphibien. Finanziert aus Mitteln des EU-Projektes LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), ist ihr Ziel seit einigen Jahren die Vermehrung unter anderem der Knoblauchkröte.

Rund 75.000 Exemplare haben ihre Metamorphose durchlaufen

Rund 75.000 Exemplare dieser versteckt im Boden lebenden Art, die lange als unzüchtbar galt, haben ihre Metamorphose in Ennigerloh bis 2019 durchlaufen und damit ihren schwierigsten Lebensabschnitt gemeistert. Denn: »In der Natur entwickeln sich aus 1000 Eiern eines Weibchens nur ein bis zwei geschlechtsreife Kröten«, erklärt NABU-Projektkoordinator Norbert Menke. »Ein Großteil der Tiere wird schon als Kaulquappe von Prädatoren im Wasser gefressen – von Fischen, Insekten, Vögeln, anderen Amphibien. Diese gefährliche Phase überdauern die Tiere bei uns in Sicherheit.«

Wie das gelingt, ist offensichtlich: Auf dem 2000 Quadratmeter großen Gelände des Ennigerloher Landschaftsgärtners Franz Kraske hat der NABU mit dessen Unterstützung über die Jahre so etwas wie eine Teilzeit-Arche-Noah geschaffen. Der überaus phantasie- und facettenreich gestaltete Biotop aus Tümpeln verschiedenster Größe, Tiefe und Ufergestaltung, aus Trockenmauern, Totholzhaufen, Sandflächen, Heckenstrukturen, heimischen Blühpflanzenarten sowie einer Batterie an Freilandterrarien und -aquarien ist zur Oase für streng geschützte Amphibien geworden.

Bedrohlich rückläufig

Wie in einer noch heilen Welt und fast selbstverständlich tummeln sich darin große Stückzahlen an Frosch- und Schwanzlurchen beider Geschlechter, deren Bestände in freier Wildbahn bedrohlich rückläufig sind; darunter Kammmolch, Laubfrosch, Gelbbauchunke, Kreuz- und eben Knoblauchkröte. Doch die Vermehrung der kostbaren Individuen zugunsten geförderter Artenschutzprojekte bleibt nicht dem Zufall überlassen. Am Beispiel der Knoblauchkröte ist ein enormer Nachzuchtaufwand zu erkennen.

Beim ersten Blick über das Gelände fallen die blau leuchtenden, oben abgedeckten Rundbecken auf. Jedes hat einen Durchmesser von drei Metern und fasst je nach Wasserstand bis zu 6000 Liter. Sie sehen aus wie Swimmingpools. Nur wimmeln dort bei einem Pegel von 50 bis 90 Zentimetern keine Kinder, sondern zunächst die paarungsbereiten Kröten aus der hauseigenen Zuchtgruppe, später deren Kaulquappen.

»Wichtig ist ein großes Wasservolumen«

»Wichtig ist ein großes Wasservolumen. Dann packen wir viele adulte Tiere zusammen, damit sie in Stimmung kommen. Senkrechte Strukturen aus Bambusstäben sollen ihnen ein natürliches Zuhause vorgaukeln und das Anheften der Laichschnüre erleichtern«, erklärt Michael Bisping. Der 57-jährige Ennigerloher ist von Hause aus Straßen- und Kanalbauer. Einen Großteil seiner Freizeit verbringt er jedoch aufopferungsvoll als treibende Kraft in der Nachzuchtstation.

Täglich ist er vor Ort, um die bei steigenden Temperaturen immer schneller wachsenden, immer gefräßigeren Kaulquappen satt zu füttern. 2019 waren es wieder 6000 Stück. Reichten den kurz nach dem Schlüpfen nur wenige Millimeter langen Exemplaren ein spezielles Fischfutter, Algen und winzige Wasserflöhe zur Versorgung noch aus, muss es später, wenn die Quappen die Zehn-Zentimeter-Marke anpeilen, eimerweise vegetarische Kost sein: Vogelmiere, Melde, Taubnessel oder auch Kopf- und Feldsalat. Pro Behälter zu je 300 Quappen verfüttert Michael Bisping mindestens einen Bio-Kopfsalat am Tag.

Die Aufzuchtbecken werden über Solarpumpen und Windkraft betrieben und gereinigt. Dass alles vernünftig läuft und eine größtmögliche Stückzahl an Jungtieren hervorbringt, hat Bisping vorübergehend zu seiner Spezialaufgabe gemacht. »Man darf nicht immer nur über alles jammern, man muss einfach mal etwas machen. Zum Beispiel mit moderner Technik die Natur gestalten«, sagt er.

Konzert als Belohnung

Die Belohnung für sein Engagement bekommt er manches Mal deutlich zu hören – aus dutzenden von Kehlen. Am 16. April 2018 soll dies am schönsten gewesen sein: »Norbert Menke und ich hatten uns an einem milden Frühlingsabend in der Anlage verquatscht«, erzählt Bisping. »Es wurde dunkel, und die Amphibien fingen lauthals an zu rufen: Gelbbauchunken, Laubfrösche und Kreuzkröten, alle gleichzeitig. Das war mein schönstes Konzert – und dazu brauche ich nicht einmal eine Konzerthalle.«

Die nachtaktive Knoblauchkröte mischt in dieser unüberhörbaren Darbietung nicht mit. Ihr zaghaftes »tok-tok-tok« ist für den Menschen zudem kaum wahrnehmbar. Dass sie sich in den Senner Rieselfeldern dennoch wohl fühlt, bleibt die große Hoffnung der Ennigerloher Züchter und der Mitarbeiter der vor Ort ansässigen Bio-Station Gütersloh/Bielefeld. Die ersten geschlechtsreifen Tiere und auch deren Kaulquappen wurden 2018 schon nachgewiesen. Weitere 1500 Quappen zur Unterstützung sind erst im Mai 2019 aus Ennigerloh nach Senne umgezogen.