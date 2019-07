Der Vorsitzende des Kreisverbandes Herford-Bielefeld der Landwirte besichtigte am Dienstag einen Streifen bei seinem Vorstandskollegen Michael Kleimann in Jöllenbeck. Zu sehen sind 14 Pflanzenarten von Facelia über Klee bis zu Dill, die den Insekten von Juni bis September eine nahrhafte Adresse bieten. OWL ist laut Dedert 2019 in das Programm eingestiegen, das es 2018 schon im Münsterland gegeben hatte.

Seit fünf Jahren, berichtet Dedert, seien die Landwirte mit großem Engagement dabei, freiwillig etwas für Insektenschutz und Erhalt der Artenvielfalt zu tun. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Programmen. Das »Blühende Band durch Bauernhand« wird mit Sponsoring des Saatgutes durch die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft unterstützt. Die Mischung ist eigens für die Aktion entwickelt und hilft gerade für Wildbienen.