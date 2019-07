Von Heinz Stelte

Gibt man bei der größten Internet-Suchmaschine die Begriffe »Mondlandung« und »Bielefeld« ein, sprudelt es nur so vor Ergebnissen. Doch die Verbindung ist nicht realer Natur, sondern so fiktiv, dass sie in den Bereich der Fabeln gehört. Die Mondlandung und Bielefeld gehören zu den weltweit drei populärsten Verschwörungstheorien. Bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, die Mondlandung 1969 sei nur inszeniert worden, habe lediglich im TV-Studio stattgefunden. Hat es real nie gegeben, wie eben auch Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt (die »Bielefeld-Verschwörung«), nur eine künstliche Stadt, ähnlich wie in der »Truman Show«, um geheime Machenschaften von wahlweise der CIA, Außerirdischen oder Geheimorden zu verdecken. Auf Platz 2 der beliebtesten Verschwörungstheorien (der Vollständigkeit halber): In der »Area 51« im US-Bundesstaat Nevada werden Außerirdische gefangen gehalten.

Nicht nur Begeisterung

Doch zurück in die Zeit, als die »Bielefeld-Verschwörung« noch Zukunftsmusik war und Neil Armstrong seinen Fuß auf den Erdtrabanten setzte, zurück zum 20. Juli 1969. Wie weltweit geschätzte 600 Millionen Menschen verfolgten auch die Bielefelder die Berichterstattung zur ersten Mondlandung im TV, vor den Fernsehern in den Kaufhäusern und Fachgeschäften bildeten sich Menschentrauben. Die Mondlandung selbst konnte man dagegen nur daheim verfolgen. Sie fand am 21. Juli um 3.56 Uhr deutscher Zeit statt. Wer noch kein eigenes TV-Gerät besaß, fand sich bei Nachbarn oder Verwandten ein – Rudelgucken in Schwarz-Weiß. Doch es gab nicht nur Begeisterung. »Mondlandung? Meine Rente wird dadurch nicht größer«, bilanziert ein Bielefelder Rentner. »Großer Aufwand ohne abzusehende Erfolge. Da wird viel Geld ausgegeben. Was sollen die da oben?«, kritisiert ein hiesiger Organisationsleiter. Doch es gibt auch Visionäre: »Schade eigentlich, dass ich in hundert Jahren nicht mehr lebe. Denn dann gibt es bestimmt schon Kaffeefahrten zum Mars«, glaubt eine Hausfrau.

Das »Mondmenü«

Auch kulinarisch fand die Mondlandung in Bielefeld sogleich Niederschlag. In der »Gerichtsklause« an der Detmolder Straße gab es bereits drei Tage, nachdem Neil Armstrong seinen Fuß auf den Erdtrabanten gestellt hatte, ein »Mondmenü«. Für Nachahmer hier die Menüfolge: zunächst der Cocktail »Mondfähre Lem« (Sherry, Grapefruitsaft, Whiskey und eine Orangenscheibe), dann die Astronautenvorspeise »Meer der Ruhe« (Langusten auf Toast mit Butter und Champignons) gefolgt vom »Krater Kopernikus«, einer Geflügelkraftbrühe. Als Hauptspeise gab es die gefüllten »Drei-Stufen-Lendchen Apollo 11«, das Dessert waren »geeiste Mondkrapfen«.

Das »Mondmenü« ist längst ebenso Geschichte wie die »Gerichtsklause«. Das »Mondfieber« jedoch ist auch 50 Jahre nach den ersten Schritten auf dem Erdtrabanten nicht gänzlich abgeklungen. So wird im November eine gleichnamige Ausstellung des Museumsamts des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) im Namu in Bielefeld zu sehen sein, mit echtem Mondstaub (von der Apollo-15-Mission), einer Münze aus Originalmaterial des Apollo-11-Raumschiffs und Dingen, die eher zum Schmunzeln anregen sollen, wie eine Apollo-11-Kochschürze, einem Astronauten-Teddy und einem Astronauten-Spiel aus der DDR.

Auch die Volkssternwarte in Ubbedissen nahm das Jubiläum der Mondlandung zum Anlass, zurückzublicken: bei einer »Langen Nacht des Mondes«, bei der die Geschichte der Apollo-11-Mission mit Klängen des Musikers »Globotom« verknüpft wurde.

Der Schaufenster-Mond

Im »Mondfieber« sind auch die Mitarbeiter der Recycling-Börse an der Jöllenbecker Straße. Das Schaufenster an der Mindener Straße zieren Nachbauten von Mondfähre und Mondfahrzeug, Science-Fiction-Literatur und »Pandabär« Laika. »Es gibt unter unseren Mitarbeitern eine Reihe von Science-Fiction-Fans, außerdem war die Mondlandung für einige von uns das allererste Fernseherlebnis,« erklärt Hans Engels von der Recycling-Börse die Entstehungsgeschichte der ungewöhnlichen Dekoration. Gut vier Wochen soll sie zu sehen sein, dann werde wieder umgestaltet. Engels: »Wir greifen gerne schon mal gesellschaftliche Ereignisse oder jahreszeitliche Themen dafür auf.«