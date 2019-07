Von Hendrik Uffmann

15 Mufflons leben aktuell im Tierpark Olderdissen darunter alleine sechs Lämmer, die in diesem Jahr zur Welt gekommen sind. Und die Ur-Schafe seien als Rasse durchaus schützenwert, erklärt Tierpark-Leiter Herbert Linnemann. Denn durch die Ausbreitung frei lebender Wölfe sei zum Beispiel in der Lüneburger Heide eine genetisch wertvolle Population von etwa 100 Mufflons verschwunden.

Vordach schützt Besucher

In Olderdissen gehört das Muffelwild seit langem zum »Stammpersonal«. Und für dessen Gehege sei der neue Stall eine deutliche Aufwertung, so Linnemann. »Der alte Stall war schon viele Jahrzehnte alt. Vor allem aber war er sehr ungünstig konstruiert für die Fälle, in denen wir ein Tier von der Herde trennen und aus dem Gehege nehmen müssen.« Dies sei der Fall, wenn Tiere an andere Zoos abgegeben werden, aber auch, wenn Tiere krank sind und behandelt werden müssen. Durch eine entsprechende Aufteilung des neuen Stalls bietet dieser dafür beste Bedingungen.

Darüber hinaus ist das Gebäude aus wetterbeständigem Douglasienholz mit gut 20 Quadratmetern fast doppelt so groß wie der Vorgänger und hat Fenster. Linnemann: »So können die Tierpfleger auch von außen sehen, ob es den Mufflons gut geht, wenn diese im Stall sind.« Ein Vordach schützt die Besucher bei ungemütlichem Wetter, und der Bereich rund um den Stall ist weiträumiger gepflastert und damit auch leichter sauber zu halten.

Den Weg bereitet für den Neubau haben 19 Schlosser-Auszubildende des Fahrzeuginstandhaltungsbetriebs der Deutschen Bahn (DB) in Paderborn, die die alte Stallung im Frühjahr abgerissen haben. »Die Jungs haben richtig Gas gegeben und waren kaum zu bremsen«, lobt Ausbildungskoordinator Stefan Berendes. Seit 15 Jahre gebe es für alle Azubis der Deutschen Bahn Projekte in den Bereichen soziales Engagement und kollegiales Miteinander.

Zupackende Azubis

Die 19 Azubis aus dem Werk in Paderborn, die ansonsten vor allem Güterzüge instand setzen, hätten viel Spaß dabei gehabt, den alten Stall abzureißen. »Da musste mal nicht auf den hundertstel Millimeter genau gearbeitet werden, sondern konnten sie zu Vorschlaghammer und Brecheisen greifen«, erklärt Berendes.

Den neuen Stall haben Mitarbeiter des Tierparks zusammen mit einer Zimmerei gebaut, so Herbert Linnemann. Etwa 25.000 Euro hat dieser gekostet, 6000 Euro haben dafür die Organisatoren der PC 69-Revival-Partys gespendet. Seit 2010 richten sie die Partys regelmäßig aus spenden den Erlös an gemeinnützige Zwecke. Insgesamt sind bislang 54.000 Euro zusammengekommen.

Der Tierpark Olderdissen profitiert nach 2010 zum zweiten Mal davon. »Wir kommen alle aus Bielefeld, und Olderdissen ist für uns ein Stück Heimat«, erklärt Bernd Szarkowski-Tegtmeier vom Organisationsteam der Partys.

Die nächste Auflage davon gibt es am 25. und 26. Oktober in der Hechelei. Szarkowski-Tegtmeier: »Der Vorverkauf startet bald.«