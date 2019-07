Denn die Veranstaltung war Teil der viertägigen NRW-Radtour durch Ostwestfalen-Lippe, unterstützt von Westlotto, der NRW-Stiftung und von WDR 4. Allein 1400 Radfahrer vorwiegend vom mittleren bis höheren Alter hatten sich am Freitag im Tross von Paderborn aus Richtung Bielefeld aufgemacht, kamen nachmittags in der Leinenstadt an. Nach obligatorischer Ruhepause wartete schon das versprochene musikalische Großereignis im weiträumigen Park.

Vertreter der Organisatoren wiesen in kurzen Ansprachen auf den Sinn und gemeinnützigen Zweck der Tour hin. Radiomoderator Bastian Bender lobte die unermüdlichen Radfahrer und stimmte die nach Angaben von Vanessa Hasky und Beate Westerfeld (beide vom Westdeutschen Rundfunk) geschätzten 5000 Besucher auf die bevorstehenden eineinhalb Stunden mit Sweet ein.

Mitsingen, mitklatschen: begeisterte Zuhörer vor der Bühne in der ersten Reihe. Foto: Volker Zeiger

Zu viel wurde den Zuhörern nicht versprochen: Sweet mit Gitarrist Andy Scott (70), Bassist Tony O’Hora (52), Schlagzeuger Bruce Bisland (61) sowie Paul Manzi (56), Gitarrist und Neueinsteiger im Frühjahr 2019, legten pünktlich los. Wer die in den 1970er Jahren unter der Stilrichtung »Glam-Rock« bekannte Gruppe noch im Ohr hatte, staunte jetzt: Aus soft wurde knallhart, was sich in den folgenden 90 Minuten von Song zu Song steigerte.

Scott, seit der Sweetgründung 1970 dabei, vertiefte sich hochkonzentriert in seine Musik, entlockte der Gitarre auch mal mit dem Boden einer Bierflasche starke Töne. Tony O’Hora kam mit seiner hellen Stimme so dicht an Sweet-Tonhöhen von früher ran, dass auch die treuesten Fans entzückt die Arme hochrissen und die Stimmung weiter anheizten. Als O’Hara mit mehreren »Bielefeld«-Rufen zum lauten und noch lauteren Mitsingen animierte, steuerte der Abend auf seinen Höhepunkt zu.

Ihre größten Hits feuerten die Sweet-Musiker mühelos ab: Block Buster (1973 ganz oben in den Charts), Folgenummern wie Little Willie und Love is Like Oxygen, Hell Raiser, The Ballroom Blitz, Teenage Rampage kamen Schlag auf Schlag und härter denn je. Kurz vorm Ende, dem aber noch zwei eingeplante Zugaben folgten, stellten sich die Bandmitglieder vor. Tony O’Hora wies dabei auf »Mister Sweet Andy Scott«, dem die klassischen Songs der Gruppe zu verdanken seien. Scott, der nicht ans Aufhören denkt, bekam dabei den stärksten Applaus.