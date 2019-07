Auf dem Bergmannsweg in Kirchdornberg (von links): UNESCO-Gutachter Yuanyuan Zheng, Dr. Tobias Fischer (Geologe Terra.Vita), Jürgen Benne (stellv. Vorsitzender Heimatverein Dornberg), Christian Höcker (Geologe/Heimatverein Dornberg), Hartmut Escher (Geschäftsführer Terra.Vita), UNESCO-Gutachter Alberto Gil Toga und Hans Bluel (Vorsitzender Heimatverein Dornberg) Foto: Heinz Stelte

Von Heinz Stelte

Bielefeld (WB). Ein Baustein von vielen, aber kein unwichtiger: Seit der Eröffnung im vergangenen Jahr gehört der Bergmannsweg in Kirchdornberg zum Natur- und Geopark »Terra.Vita«, eine Region mit UNESCO-Auszeichnung. Alle vier Jahre schauen Experten, ob dieses Siegel verlängert werden kann – am Samstag auch in Kirchdornberg.