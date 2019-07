Von Kerstin Sewöster

Ulrike Dürrbeck lebt in Bielefeld-Quelle, arbeitet in Bethel und ist regelmäßig in Simbabwe, wo sie ein Therapiezentrum für eine Gemeinschaft der Arche (siehe Information unten) aufgebaut hat. Früher, erzählt sie, habe sie ihre Großeltern in Bethel besucht und dabei ihren Berufswunsch gefasst. Die Idee des Theologen und Philosophen Jean Vanier, dass Menschen mit und ohne geistige Behinderung zusammen leben und ihre Gemeinschaft bereichernd gestalten, fiel bei ihr auf fruchtbaren Boden. »Wir haben ganz früh Inklusion gelebt«, betont die Ergotherapeutin.

Erstmals hörte Ulrike Dürrbeck von der Arche, als sie als 18-Jährige sechs Monate in Paris verbrachte. In Frankreich hatte Vanier die erste Arche überhaupt errichtet. Weitere Kontakte gab es in der Taizé-Gemeinschaft und später bei einem großen Treffen in der Schweiz, bei dem Dürrbeck Jean Vanier persönlich kennenlernte. Da war sie Mitte 20 und wurde ermutigt, auch in Deutschland eine Arche zu gründen. Sie fand Mitstreiter in den Ledder-Werkstätten in Tecklenburg, baute dort 1986 die erste Arche Deutschlands auf und war fünf Jahre lang für deren Leitung mitverantwortlich. Heute gibt es in Tecklenburg drei Arche-Häuser.

Aufbau der Neuen Schmiede

Mit Mitte 30 ging sie nach Bethel zum Freizeitwerk und gestaltete die Neue Schmiede mit. Der Arbeit der Arche blieb sie verbunden und engagierte sich im Vorstand der Arche Deutschland-Österreich. Bei der Generalversammlung der Internationalen Arche 2008 in Kalkutta lernte sie dann Alice Chatindo, die Leiterin der Arche Simbabwe kennen und erfuhr mehr über die Situation in Afrika. »Behinderte, erst recht geistig Behinderte, haben dort überhaupt keine Unterstützung«, sagt Dürrbeck und erklärt damit ihr Engagement. Bei ihrem ersten Besuch 2011 stellte sie dann fest, dass zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden mussten, um Kinder überhaupt therapieren zu können.

»Es ging um grundlegende Bedürfnisse wie die Versorgung mit Strom, Essen und Trinken.« Zum Beispiel hätten Kinder, die nachts epileptische Anfälle bekamen, nicht sofort behandelt werden können, weil der Strom immer wieder ausfiel. Deshalb nahm Ulrike Dürrbeck, die seit 2012 das Mandat als Projektbegleiterin hat, zuerst die Grundversorgung in Angriff.

Stall für 300 Hühner

Es wurden mit finanzieller Unterstützung des Deutschen Entwicklungsministeriums zwei Solaranlagen errichtet. Im zweiten Schritt bauten Dürrbeck und Helfer einen Stall für bis zu 300 Hühner. Zur Existenzsicherung soll eine Maismühle beitragen, die in einem dritten Schritt entstand und zu der auch ein kleiner Laden gehört. Die Nachbarn kommen, um ihren Mais mahlen zu lassen; die anfallenden Maisreste dienen als Hühnerfutter. In dem Laden soll verkauft werden, was künftig in der Werkstatt der Arche hergestellt wird. Mindestens 20 Kinder und Erwachsene leben in der Arche Simbabwe.

Erst nach Schaffung dieser Grundstruktur konnte Ulrike Dürrbeck das eigentliche Ziel weiterverfolgen: ein Therapiezentrum. Allerdings fehlte der Raum. Zunächst musste die winzige, windschiefe Schule erneuert und erweitert werden. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Entwicklung entstand das neue Gebäude, zu dem neben zwei Behandlungsräumen auch ein Tagesförderbereich für Kinder mit komplexen Behinderungen gehört.

Seit ihrem ersten Besuch ist Ulrike Dürrbeck sechs Mal nach Simbabwe geflogen – in ihrem Urlaub und auf meistens auf eigene Kosten. Wenn sie Ende Juli wieder nach Afrika fliegt, wird Einweihung gefeiert. Doch die Arbeit bleibt. »Wir haben einen Physio- und einen Ergotherapeuten auf Teilzeitbasis eingestellt. Die Gehälter werden im Moment noch ausschließlich über Spenden und Fördermittel finanziert, die jedoch Ende 2019 auslaufen.«

Die Sicherung der Personalkosten und des laufenden Betriebs sei die große Herausforderung, meint die Quellerin. Es werde versucht, Produkte der Tischlerei zu verkaufen und über die Therapie externer Kinder Einnahmen zu bekommen. Doch ohne Spenden aus Deutschland wird es auch künftig nicht gehen. Ulrike Dürrbeck hat schon Spendenaktionen in ihrer Heimat angestoßen: afrikanische Essen, Seelenliedersingen in der Capella Hospitalis sowie bei der Nacht der spirituellen Lieder.

500 bis 700 Euro im Monat

Jetzt hofft sie auf Paten, die bereit sind, mit einem festen monatlichen Betrag die Arbeit der Therapeuten zu unterstützen. »Dafür brauchen wir 500 bis 700 Euro im Monat«, sagt Dürrbeck. Wer helfen oder weitere Informationen möchte: E-Mail: ulrike.duerrbeck@arche-deutschland.de.