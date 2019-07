WESTFALEN-BLATT-Redakteur Heinz Stelte erlebt den Sonnenaufgang am Findlingsgarten in der Johannisbachaue. Foto: Heinz Stelte

Von Heinz Stelte

Bielefeld (WB). Es geht schnell. Eben noch lugte lediglich eine schmale, leuchtende Sichel über die im Nebel liegenden Silhouette von Brake hinweg, Minuten später steht die Sonne schon in voller Pracht am östlichen Himmel. Dort erwacht der Tag, gegenüber, im Westen, über Schildesche, verblasst der Mond, geht die Nacht.

Der Findlingsgarten über der Johannisbachaue ist ein idealer Standpunkt. Weit schweift der Blick von den Höhen des Teutoburger Waldes bis nach Milse und Brake, in Nebelschwaden getaucht. Der Klang der Großstadt dringt nur sporadisch einmal durch das Vogelgezwitscher und Rascheln im Gras.

Die gleißende Morgensonne lässt die Gleise und Fahrdrähte der Bahnstrecke nach Herford quasi »erglühen«. Foto: Heinz Stelte

Was auch an der Uhrzeit liegen mag. Jetzt, um kurz nach fünf am Morgen, liegt Bielefeld ruhig da. Ein paar Nachtschwärmer auf dem Heimweg, von ihren Hinterlassenschaften profitiert ein Leergutsammler, der mit seinem Rad die Papierkörbe am Obersee abfährt. Wir nicken einander zu. Nein, ich bin kein Konkurrent, nur auf dem Weg zur Sonne, die in gut 30 Minuten aufgehen soll, auf dem Weg zum Findlingsgarten. Nichts für Langschläfer, nicht zu dieser Jahreszeit.

Die Luft ist frisch nach dem Regen in der Nacht. Am Obersee vorbei geht es Richtung Viadukt, dann hinauf zu den Heckrinderweiden. Es wird heller, das Orange am östlichen Himmel kündet vom Sonnenaufgang. Kaninchen hoppeln über die Wiesen, die Wege. Von Scheu kaum eine Spur. Sie bleiben sitzen, schauen, verschwinden im hohen Gras. Dort sitzt auch ein Bussard, vermutlich mit Beute. Einige kräftige Flügelschläge, und der Raubvogel gleitet hinab Richtung Talbrückenstraße.

Der Abenteuer-Check Dauer: mit anschließender Wanderung unbegrenzt Kosten: keine Aufwand: Anreise Erlebnisfaktor: mittel Ausrüstung: nach Belieben Fernglas oder eine kleine Wegzehrung

Nach ein paar Minuten ist der Findlingsgarten erreicht. Platz nehmen, schauen, genießen: die Ruhe, die Weite, die ersten Strahlen, die Einsamkeit. Die Stadt – so fern und doch so nah. Dann geht es weiter über den Jerrendorfweg zur Siedlung Grafenheide. Die Eisenbahnschienen und die Oberleitungen scheinen im kräftigen Sonnenlicht zu glühen. Es geht zurück zum Obersee. Ein erster Jogger dreht seine Runden. »Guten Morgen«. Zu dieser Uhrzeit grüßt man sich noch an Bielefelds größtem Gewässer. Später, am Nachmittag, wenn der See zum beliebten Nacherholungsgebiet mit entsprechendem Zulauf geworden ist, ändert sich das.

Der Tag ist erwacht, die Sonne hat schon eine erkleckliche Strecke am Firmament zurückgelegt. Zeit für den Heimweg. Zuhause wartet das Frühstück für Abenteurer.

Neue Serie: Eine Woche voller kleiner Abenteuer

Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer – dazu bedarf es keiner teuren Fernreisen oder kostspieliger Aktivitäten. Die Alternativen liegen direkt vor der Haustür, und es gibt sie (fast) umsonst.

»Mikroabenteuer« heißt das Zauberwort und gleichsam ein neuer Trend, der in den deutschen Großstädten um sich greift. Der britische Abenteurer, Radfahrer und Autor Alastair Humphreys beschrieb 2014 erstmals jene »Abenteuer, die jedermann in seinem Alltag und in jeder Umgebung erleben kann«. Spätestens seit dem Buch-Bestseller »Raus und machen« des deutschen Motivationsexperten und Autoren Christo Foerster wächst die Begeisterung für die Abenteuer vor der eigenen Haustür auch in Deutschland.

Die Stunden nach Feierabend, vielleicht sogar bis zum nächsten Morgen, zu nutzen, um Unbekanntes in der näheren Umgebung zu entdecken, Ruhe in der Natur zu finden oder einfach einmal aus der Alltagsroutine auszubrechen, das reizt immer mehr Großstädter zwischen Hamburg und München, Berlin und Köln. Voraussetzung für derlei Outdoor-Aktivitäten: lokal, von kurzer Dauer, kostengünstig, legal und leicht durchführbar.

»Raus und machen«, dafür ist der Sommer naturgemäß eine ideale Jahreszeit. Und eine Stadt wie Bielefeld bietet vielfältige Möglichkeiten, ein »Mikroabenteuer« zu erleben.

Eine Woche lang haben sich die WESTFALEN-BLATT-Redakteure Heinz Stelte und Arndt Wienböker in diese »kleinen Abenteuer« gestürzt, jeden Tag ein neues. In einer Artikel-Serie berichten sie über ihre Erlebnisse.

Folge 1 : Sonnenaufgang in der Johannisbachaue