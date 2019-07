Bielefeld (WB). Ein Mann, nach dem die Bundespolizei Münster am Montag mit einem Foto gefahndet hat, ist gefasst. Er hatte am frühen Sonntagmorgen die Glaskuppel einer Domkamera im Bielefelder Bahnhof zerstört.

Der 25-jährige Mann, der bei der Tat von einer weiteren Kamera gefilmt wurde, ist noch in der Nacht indentifiziert worden. Die Polizei ermittelte in seiner Wohnung in Bahnhofsnähe.

Der polizeibekannte Bielefelder muss jetzt mit der Strafanzeige rechnen und wird auch vom Eigentümer der Kameras, der DB AG, zur Kasse gebeten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 500 Euro.