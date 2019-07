Von Arndt Wienböker

Da es der erste Orientierungslauf meines Lebens ist, entscheide ich mich zunächst einmal für die zweite Einsteigervariante. Mindestlänge: 760 Meter. Sieben Posten rund um die Sparrenburg sind zu finden. »Easy« denke ich, schnappe mir die Karte und suche den Startpunkt, der auch schnell gefunden ist.

Im Informationszentrum an der Sparrenburg werden von Sabine Schmidt die Orientierungslaufkarten ausgehändigt. Foto: Thomas F. Starke

Jetzt geht’s zu Posten 1, die Treppe runter, da ist er. Ein erstes kleines Erfolgserlebnis. Jawoll! Um mich mit der Karte und den darauf eingezeichneten Posten, die alle mit einer Nummer versehen sind, richtig vertraut zu machen, gehe ich die Strecke weiter ab. Ich habe ja noch andere Ziele, das hier ist ja nur das kleine Einsteigerpaket – das Aufwärmprogramm sozusagen.

Trotzdem latsche ich an einem der orange-weißen Markierungspunkte im Gelände vorbei, marschiere also wieder zurück, um schließlich fündig zu werden. So erreiche ich schließlich auch die anderen Posten. Hilfreich dabei ist, dass es zu jedem Wegpunkt eine kleine zusätzliche Erklärung wie zum Beispiel »Mauerecke unten« gibt. Nach gut 20 Minuten stehe ich am Zielstein. Dieses Festpostennetz, so werden die Bahnen mit den fest installierten Posten im Fachjargon genannt, hat schon mal kein Problem dargestellt.

Übermut tut selten gut

Ein Posten ist gefunden: Jeder Wegpunkt ist mit einer Codenummer markiert. So weiß man, dass es die richtige Stelle ist. Foto: Thomas F. Starke

Vielleicht hat mich das ein bisschen übermütig gemacht. Denn zurück in der Tourist-Info lasse ich mir als nächstes eine schwere Karte aushändigen – mittelschwer lasse ich also ganz gepflegt aus. Auch ermutigt durch die Mitarbeiterin, die mir ein »Sie schaffen das schon« mit auf den Weg gibt. Ich will aber auch mir selbst beweisen, dass mein Orientierungssinn gar nicht so schlecht ist, wie meine Familie und Freunde gerne mal behaupten.

So, nun liegen mindestens 2130 Meter und elf Posten vor mir. Und jetzt wird auch gelaufen. Was schon mal der erste Fehler ist, denn ich renne glatt am ersten Posten vorbei. Naja, dann mache ich eben mit der Nummer 2 weiter, weil die auf der Karte ziemlich weit von der 1 entfernt liegt und ich keine Lust habe, gleich wieder umzukehren. Der nächste Fehler, denn ich laufe viel zu weit die Sparrenburg-Promenade entlang, bis ich mir eingestehen muss, wieder von vorne anzufangen. 15 Minuten Zeitverlust, einige hundert Meter umsonst, und schwitzen tue ich auch. Toll gemacht, also alles auf Anfang.

Karte lesen: Während der Einsteigerrunde kein Problem, bei der Route für Fortgeschrittene aber schon. Foto: Thomas F. Starke

Jetzt wird mir auch bewusst, warum da »Fortgeschrittene Plus« auf der Karte steht. Auf dieser Strecke musst du schon ganz genau hinschauen und auch die Karten-Legende lesen. Die Erklärungen dort sind durchaus hilfreich, wie ich jetzt gezwungenermaßen feststelle. Als endlich die ersten Posten gefunden sind, läuft’s einigermaßen. Wobei »läuft’s« eigentlich nicht korrekt ist, denn ich bleibe ständig stehen oder gehe ein paar Meter, um mich zu orientieren und die nächsten Punkte zu lokalisieren. Über einen kleinen Pfad erreiche ich Posten 6. »Yes, jetzt hab’ ich den Dreh raus!«

Zwei Posten nicht zu finden

Von wegen, denn danach erwartet mich eine kleine Odyssee. Nummer 7 und 8 sind nicht zu finden, zumindest nicht von mir. Einige andere Besucher an der Sparrenburg haben so ihren Spaß mit mir. Hin, zurück, wieder hin und zurück. Immer wieder auf die Karte und den Boden schauend. Das muss in der Tat ziemlich bescheuert aussehen.

Der Abenteuer-Check Dauer: etwa 20 bis 80 Minuten Kosten: keine (die Karten werden in den Tourist-Informationen »Sparrenburg« und »Bielefeld Mitte« kostenlos zur Verfügung gestellt) Aufwand: eigene Anreise zur Sparrenburg Erlebnisfaktor: mittel bis groß Ausrüstung: Sportkleidung ist empfehlenswert, aber kein Muss

Ich finde zwar durchaus ein paar Posten, die gehören aber nicht zu meiner Route. Widerwillig gebe ich schließlich auf und mache mit der 9 weiter. Die war auch schon auf meiner ersten (Geh)runde dabei. Der Rest klappt tatsächlich reibungslos. Nach etwa 75 Minuten stehe ich wieder im Informationszentrum und unterrichte die Damen darüber, dass zwei Posten nicht zu finden sind.

Oder gibt es die gar nicht mehr? Vielleicht Vandalismus? Schnell werde ich eines Besseren belehrt. Eine Mitarbeiterin am Touristenschalter schaut einmal kurz auf die Karte und führt mich in den Innenhof der Sparrenburg. Nach wenigen Sekunden stehe ich vor Posten Nummer 7, danach ist auch die 8 schnell gefunden, der »kleine Laubbaum«. Der Innenhof wär’s also gewesen, dumm gelaufen.

Es hat aber trotzdem eine Menge Spaß gemacht. Dieses neue kostenlose Freizeitangebot der Bielefelder Turngemeinde ist mal etwas anderes und kann durchaus zu einer echten Herausforderung werden. Zumindest für mich. Leider muss ich mir eingestehen, dass mein Orientierungssinn wohl tatsächlich nicht der Beste ist...

