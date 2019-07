Von Uta Jostwerner

Die Produktserie aus Duschgel, Bodylotion und Allzweckcreme verwendet recyceltes Plastik als Verpackungsmaterial und nachhaltige Naturkosmetik als Inhaltsstoff. So besteht etwa die Bodymilk aus Löwenzahn, Haferextrakt und Sonnenblumenöl, ein erfrischendes Duschgel aus Minze und Babyapfel – alles bio versteht sich.

Produziert werden die Produkte in Deutschland bei der Emil Kiesling GmbH. »Das sind Spezialisten im Bereich der Naturkosmetik«, sagt Wölke, ein Spross der im Bielefelder Süden bekannten Konditorei Wölke. Zertifiziert wurden die Produkte von »Nature« und von der »Vegan Society«. Sie sind frei von Silikonen, Mineralölen, synthetischen Farbstoffen und chemischen Konservierungsstoffen sowie pH-neutral und dermatologisch getestet. Erhältlich sind die Produkte derzeit exklusiv in den knapp 2000 dm-Drogeriemärkten in Deutschland.

Managerjobs gekündigt

»Fünf Cent jedes verkauften Produktes fließen an die Organisation Plastic Bank, die weltweit weggeworfene Plastikflaschen sammelt und wiederverwendet«, erklärt der Unternehmensgründer, der mit Ehefrau und zwei Kindern im Alter von neun und sieben Jahren in der Nähe von London lebt.

Milk, Lotion, Allzweckcreme – der Schmetterling ist das Wappentier der neuen Bio-Pflege-Produkte. Foto: Uta Jostwerner Milk, Lotion, Allzweckcreme – der Schmetterling ist das Wappentier der neuen Bio-Pflege-Produkte. Foto: Uta Jostwerner

Die Idee entstand vor drei Jahren im Urlaub auf den Azoren. »1000 Kilometer vom Festland entfernt, fanden wir an allen Stränden überall Plastik in allen Größen. Da wurde uns bewusst, dass wir für diesen Plastikmüll mitverantwortlich sind. Aber es gibt keinen Planeten B, nicht für uns und nicht für unsere Kinder«, sagt der 41-jährige Wölke.

Er und seine Frau wollten nicht länger Teil des Problems sein. Sie gaben ihre Managerjobs bei Unilever und Tesco auf und setzten alles auf eine Karte. Zwei Jahre nach der Gründung ihres Start-Ups setzen sie pro Monat 20.000 Gebinde ihres Herzensproduktes ab. »Wir sind ein reines Familienunternehmen und werden von zwei Freiberuflern im Bereich Design und Social Media unterstützt. Wir wollen nicht zu schnell wachsen«, erklärt Sebastian Wölke. Gleichwohl freut sich der gebürtige Bielefelder, mit dm einen starken Partner gefunden zu haben.

»Für uns ist das Rebellion«

»Natürlich wissen wir, dass wir mit No Planet B nicht die Welt retten können. Aber wir können einen Anstoß geben und eine Alternative aufzeigen auf dem Weg zu einer Gesellschaft ohne Plastik«, ist Wölke überzeugt. Wert gelegt haben er und seine Frau bei ihrer Produktlinie daher auf kleine, effiziente Gebinde aus Altplastik. Sie bestehen aus Getränkeflaschen, die dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt wurden und wiegen mit 24 Gramm etwa 30 Prozentweniger als die herkömmlich in der Branche verwendeten Plastikflaschen. »Manchen unserer Flaschen kann man ansehen, dass sie aus Altplastik sind. In der Beauty-Branche ist das ein No-Go. Für uns ist das Rebellion«, betont Wölke.

Gleichwohl wurden bei der Gestaltung hohe ästhetische Maßstäbe angesetzt. Als Logo für »No Planet B«-Produkte dient ein Schmetterling. Um zusätzlich die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die neue Produktlinie zu lenken, wurde eine Sticker-Aktion gestartet. Dazu wurden die Flaschen mit kreisrunden Plaketten mit der Aufschrift »Wir lieben Altplastik« oder »Ich bin recycelt« versehen.

Kommentar von Uta Jostwerner

Wie nachhaltiges Handel unkompliziert im Alltag etabliert werden kann, demonstrieren Jessie und Sebastian Wölke mit ihrem Start-Up »No Planet B« auf vorbildliche Weise. Da die umweltfreundliche Kosmetiklinie nunmehr auch auf dem Massenmarkt verfügbar ist, können Verbraucher problemlos darauf zugreifen.

Selbstverständlich ist dies gleichwohl nicht, denn das Gründerpaar hat nicht nur seine Ideale und sein Wissen, sondern auch seine Ersparnisse in das Unternehmen eingebracht. Beide hatten zuvor ihren gut bezahlten Job gekündigt, waren also bereit, für ihre Überzeugungen ein persönliches Risiko einzugehen.

Der Zeitpunkt dafür hätte kaum besser liegen können. In Deutschland gibt es ein zunehmendes Problembewusstsein für Umweltthemen und Klimaschutz – wie allein die »Fridays-For-Future«-Demos belegen. Es ist Jessie und Sebastian Wölke indes zugute zu halten, dass sie handeln, und nicht nur reden.