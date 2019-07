Seit 2003 werden Urnen auf dem Sennefriedhof auch in Stelen bestattet. 20 der 766 Beisetzungen in Senne im Jahr 2018 erfolgten in solchen Grabsäulen. Foto: Bernhard Pierel

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Wer über Bielefelds Friedhöfe spaziert, kann zugleich eine Zeitreise unternehmen. Denn an den Gräbern aus den verschiedenen Jahrzehnten ist auch der Zeitgeist ablesbar und ein Wandel in der Begräbniskultur.

Für die städtische Friedhofsverwaltung bietet vor allem der rund 100 Hektar große Sennefriedhof die Möglichkeit, Nachfragen zu bedienen, den Trends zu entsprechen und Neues auszuprobieren. 17 Bestattungsarten werden auf diesem Friedhof angeboten, einem der vier größten in Deutschland – so viele wie auf keinem anderen Friedhof der Stadt.

Neue Grabvarianten

In den vergangenen Jahren haben sich Bestattungstrends vor allem in der Gestaltung der Friedhöfe niedergeschlagen. Und die sind zwar nach wie vor geprägt von den Wahl- und Reihengräbern, den Klassikern mit Grabstein und frei gestalteter Bepflanzung. Wer über den Sennefriedhof geht, kann aber auch auf eine von einer Bambus­hecke umsäumten Rasenfläche treffen. Seit 2005 wird dort, im so genannten Urnenhain, die Asche von Verstorbenen verstreut oder unter der Grasnarbe vergraben. Voraussetzung ist, dass Verstorbene diese Bestattungsvariante zu Lebzeiten verfügt haben.

Beisetzungen unterm Baum sind in Bielefeld seit 2003 in Urnengräbern möglich. Foto: Bernhard Pierel Beisetzungen unterm Baum sind in Bielefeld seit 2003 in Urnengräbern möglich. Foto: Bernhard Pierel

Weithin sichtbar auf den Friedhöfen in Senne, Altenhagen, Sudbrack, Brake und Sieker sind die Urnenstelen: In mehreren Kammern können dort oberirdisch Urnen in steinernen Grabsäulen abgestellt werden. Eine andere Bestattungsart ist ebenfalls vergleichsweise neu, inzwischen aber besonders gefragt: das Baumgrab, bei dem Grabstätten kreisförmig um einen Baum herum angeordnet werden. Nutzer haben dabei eine Auswahl an Baumarten, unter denen beigesetzt werden soll. In Senne, Dornberg, Ubbedissen und auf dem Nicolaifriedhof können auf diese Weise Urnen bestattet werden, in Dornberg ist auch die Erdbestattung unter Bäumen möglich.

Die zunehmende Auswahl an Bestattungsvarianten geht auch auf ein Dilemma zurück, wie Friederike Hennen erklärt, Leiterin der Friedhofsabteilung im städtischen Umweltbetrieb. Bis 1977 gab es die heutigen Klassiker: Urnen- und Erdgräber, die als Wahlgrab (Nutzer bestimmen selbst die Lage der Grabstätte, bestattet werden können mehrere Familienmitglieder) oder als Reihengrab (die Grabstätte wird zugeteilt, nur ein Sarg oder eine Urne wird bestattet) angelegt werden. Diese Gräber werden nach den Wünschen der Nutzer gestaltet und müssen gepflegt werden.

Friederike Hennen leitet beim Umweltbetrieb die Abteilung Friedhöfe und damit die kommunalen Begräbnisstätten in Bielefeld. Foto: Bernhard Pierel Friederike Hennen leitet beim Umweltbetrieb die Abteilung Friedhöfe und damit die kommunalen Begräbnisstätten in Bielefeld. Foto: Bernhard Pierel

1977 führte die Stadt die anonyme Urnen-, später auch die anonyme Erdbestattung ein. Lange Zeit war die anonyme Bestattung die einzige Grabart, bei der Angehörige ein Grab nicht pflegen musste. Das, sagt Hennen, habe zwar oft den Wünschen der Verstorbenen entsprochen. Weil die Lage des Grabes den Angehörigen aber nicht bekannt ist, fehle ihnen oft ein Ort der Trauer und des Gedenkens.

Und so kam es 2003 zu einer weiteren Neuerung und der Einführung von Bestattungsvarianten, bei denen der Umweltbetrieb die Grabpflege übernimmt, Angehörige also nicht selber pflegen müssen, ihnen der Ort der Grabstätte gleichwohl bekannt ist. Und so wurden auf verschiedenen Friedhöfen ab 2004 unter anderem so genannte Rasenpflegegräber eingeführt, 2003 auch die Baumbestattungen und die Urnenstelen sowie 2005 das Aschestreufeld.

Gleichwohl gibt es bis heute eine große Nachfrage auch nach anonymen Beisetzungen, wie Friederike Hennen weiß. Das liege nach wie vor häufig am Wunsch der Verstorbenen. Zudem sei manchen Angehörigen ein Trauerort nicht wichtig. Und nicht zuletzt ist das anonyme Urnengrab die günstigste Art, unter die Erde zu kommen.

48.000 Grabstätten

19 Friedhöfe mit rund 200 Hektar Fläche liegen zurzeit in der Verantwortung des städtischen Umweltbetriebs. Während der Sennefriedhof etwa 100 Hektar groß ist, hat der kleinste, der Friedhof Lämershagen, eine Fläche von nur 0,7 Hektar. Weitere elf Friedhöfe werden von anderen Friedhofsträgern verwaltet, beispielsweise Kirchengemeinden. 48.000 Grabstätten stehen auf den städtischen Friedhöfen zur Verfügung, davon 18.000 auf dem Sennefriedhof.

Die Trends

Die Entwicklung in der Bestattungskultur wird an der Statistik für die kommunalen Friedhöfe deutlich. Bei der Frage, ob im Sarg oder in der Urne bestattet wird, geht der Trend inzwischen zur Urne: Unter den 2059 Bestattungen auf städtischen Friedhöfen im vergangenen Jahr waren 1478 Urnenbeisetzungen. Das ist ein Anteil von knapp 72 Prozent. Im Jahr 2000 lag er noch bei 38 Prozent, 2014 schon bei 67 Prozent.

Und auch innerhalb der Variante der Urnenbestattung gibt es Entwicklungen. So bleibt der Klassiker, die Urnenwahlgrabstätte, beliebt, ist aber auf dem Rückzug: Rund 31 Prozent der Urnenbestattungen im Jahr 2018 erfolgten in Wahlgräber. 2014 waren es noch 39 Prozent. Urnenpflegegräber, also Grabarten, bei denen der Umweltbetrieb die Pflege übernimmt, liegen mit 22 Prozent auf Rang zwei (2014: 18 Prozent). Zugelegt hat der Anteil der Baumbestattungen von 17 Prozent im Jahr 2014 auf 21 Prozent im vergangenen Jahr.

Aber auch die anonymen Urnengräber bleiben gefragt mit 17 Prozent (2018) nach einem Anteil von 19 Prozent im Jahr 2014. In einer Urnenstele wurden 2018 knapp 7 Prozent der Bestattungen vorgenommen, 2014 waren es 6 Prozent. Das Aschestreufeld legte zwar zu, ist aber selten gefragt: 2018 wurden 14 Verstorbene auf diese Weise beigesetzt (Anteil: 1 Prozent), 2014 waren es vier Bestattungen (0,3 Prozent).

Naturnahe Bestattung ist in Planung

Zu den 17 Bestattungsvarianten auf Bielefelder Friedhöfen kommt bald eine weitere hinzu: die naturnahe Bestattung im Wald. Denn auch diese Nachfrage will die städtische Friedhofsverwaltung bedienen können.

In einem Waldstück auf dem Sennefriedhof bereitet der Umweltbetrieb naturnahe Bestattungen vor. Foto: Bernhard Pierel In einem Waldstück auf dem Sennefriedhof bereitet der Umweltbetrieb naturnahe Bestattungen vor. Foto: Bernhard Pierel

Ein ein Hektar großes, dicht mit Bäumen bewachsenes Waldstück auf dem Sennefriedhof haben die UWB-Mitarbeiter bereits vorbereitet. Sie haben Buschwerk beseitigt, damit die Eichen, Lärchen, Buchen und Birken zugänglich sind. Auf zunächst 6000 Quadratmetern in diesem Waldstück sollen für den Anfang 254 Grabstätten unter 50 Bäumen ausgewiesen werden.

Am Konzept wird aber noch gearbeitet. Bestattet werden soll die Asche der Verstorbenen in zersetzbaren Kapseln. Grabsteine wird es nicht geben, auch keine Blumen oder Grabeinfassungen, damit der Charakter einer naturnahen Bestattung in einer wenig berührten Landschaft gewährleistet bleibt. Ein natürlicher Bewuchs soll die Gräber überwuchern.

Unklar ist noch, wie die Gräber gekennzeichnet werden. Denn diese Form der Beisetzung ist nicht anonym. Angehörige sollen auch später das Grab finden können, eventuell durch Namensplaketten am jeweiligen Baum oder durch einen Plan, der den Standort anzeigt.