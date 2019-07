Zum 100. Jahrestag der Selbstversenkung haben andere Taucher die Flagge des Kaiserreichs an einigen der Wracks angebracht, die in bis zu 47 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund liegen, zeigt Matthias Schneider. Foto: Andreas Kloft

Von Hendrik Uffmann

In bis zu 47 Metern Tiefe liegen die Überreste der Kriegsschiffe, bis zu zwei Stunden dauerten die Tauchgänge in dem neun Grad kalten Wasser. »Die Schiffe sind bis zu 150 Meter lang«, sagt Matthias Schneider, Inhaber des Tauchcenters Bielefeld, der die Tauch-Expedition organisiert hat.

Diese Szenerie erkunden zu können, löse auch zwiespältige Gefühle aus, erklärte Schneider. »Es ist verwunderlich und faszinierend, wie gut die Schiffe nach all den Jahren zum Teil noch erhalten und Kanonen und Steuerstände gut zu erkennen sind. Man denkt aber auch darüber nach, warum de Schiffe hier liegen.« Ein Grabstätte sind die Wracks indes nicht. Bei der Selbstversenkung der Flotte kamen zwar einige Matrosen ums Leben, sie wurden jedoch später geborgen.

Gefährlicher Tauchgang

Um die Schiffe erkunden zu können, brauchen Taucher viel Erfahrung und spezielle Ausrüstung. Matthias Schneider bietet für Interessierte mehrmals im Jahr Expeditionen zu Zielen in Nord- und Ostsee sowie im Atlantik an, mindestens 500 Tauchgänge und eine Ausbildung als Wracktaucher sind die Voraussetzung, um daran teilzunehmen, betont der 47-Jährige. Denn ganz ungefährlich ist das Tauchen dort nicht. »An den Wracks haben sich Fischernetze und Angelschnüre verfangen, in denen man sich verheddern kann«, nennt er ein Risiko.

Matthias Schneider mit einem Atemgerät, das bei den Tauchgängen verwendet wurde, und einer Übersicht über einige der Wracks der deutschen Kriegsschiffe in Scapa Flow. Foto: Hendrik Uffmann Matthias Schneider mit einem Atemgerät, das bei den Tauchgängen verwendet wurde, und einer Übersicht über einige der Wracks der deutschen Kriegsschiffe in Scapa Flow. Foto: Hendrik Uffmann

Ein anderes ist die starke Strömung in der Meerenge von Scapa Flow – und das Alter der Schiffe. Denn diese verlieren inzwischen an Stabilität, und die stählernen Rumpfplatten können dann »wie ein Kartenhaus zusammenfallen«, erklärt Schneider.

Obwohl die Wassertemperatur in Scapa Flow im Vergleich zum anderen Expeditionen relativ »warm« sei, trugen er und die zehnköpfige Gruppe aus Bielefeld bei den zehn Tauchgängen, die sie innerhalb der sechs Tage vor Ort absolvierten, beheizbare Trockenanzüge. Und um länger unter Wasser sein zu könne, setzten sie so genannte Rebreather-Atemgeräte ein, die die ausgeatmete Luft wieder aufbereiten.

Deutsche und britische Marinetaucher reichen sich die Hand

Etwa 150 Kilogramm an Ausrüstung braucht es pro Taucher, erläutert Matthias Schneider, »deshalb ist schon die Anreise ein Abenteuer«. Denn mit dem Auto ging es für das Team zunächst bis Amsterdam, von dort mit der Fähre ins englische Newcastle und dann 700 Kilometer bis nach Nord-Schottland, um von dort erneut mit der Fähre auf die Orkney-Inseln überzusetzen.

Zum 100. Jahrestag der Selbstversenkung der kaiserlich-deutschen Flotte hatte es kurz vor dem Besuch der Bielefelder Expedition auch Gedenkveranstaltungen gegeben, deutsche und britische Marinetaucher hatten sich vor den versunkenen Schiffen die Hand gereicht. Matthias Schneider: »Zu diesem historischen Tag selbst dort zu tauchen, das war schon ein besonderes Erlebnis.«