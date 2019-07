Bielefeld/Höxter (WB/fs). In Ostwestfalen-Lippe sterben immer mehr Kneipen weg. Jede achte Kneipe ist seit 2007 in OWL laut der Gewerkschaft-Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die sich auf eine Studie des Statistischen Landesamtes beruft, geschlossen worden. Insgesamt gibt es nur noch 2751 Gaststätten in der Region – Tendenz sinkend.

Besonders hart hat es laut der NGG den Kreis Höxter getroffen. Dort hätten zwischen 2007 und 2017 insgesamt 71 Gastronomien ihren Betrieb aufgegeben. Im Schnitt ist das jede vierte Gaststätte. Nur noch 189 Lokale gibt es aktuell im gesamten Kreis Höxter.

Die NGG sieht diese Zahlen als deutliches Signal und warnt vor einem Aussterben der Kneipenkultur. »Mit den Betriebsschließungen steht nicht nur ein wichtiger Teil der Alltagskultur auf dem Spiel. Es sind auch etliche Arbeitsplätze in der Region in Gefahr«, teilt die Gewerkschaft mit.

Überall schließen Gastronomien

Auch in den Kreisen Minden-Lübbecke, Lippe und Paderborn seien jeweils etwas mehr als 40 Betriebe in den vergangenen Jahren geschlossen worden. Schlusslichter der Erhebung für OWL sind Bielefeld mit 33 und der Kreis Herford mit 31 geschlossenen Kneipen , Gaststätten oder Eisdielen. Innerhalb von zehn Jahren ist somit in Ostwestfalen-Lippe der Betrieb in insgesamt 393 Gastronomien eingestellt worden.

NGG-Geschäftsführer Armin Wiese macht für diesen Negativtrend unter anderem die Arbeitsbedingungen in der Branche verantwortlich: »Nachts und am Wochenende hinterm Tresen zu stehen, das wollen viele nicht mehr. Deshalb hat die Branche schon heute mit Fachkräftemangel zu kämpfen.« Zudem hätten viele Wirte Probleme, Nachfolger für ihre Betriebe zu finden.

Als Maßnahme gegen das Aussterben der Kneipen sei es laut NGG notwendig, die Löhne und Arbeitsbedingungen in der Gastro-Branche attraktiver zu machen. Der NRW-weite Tarifvertrag für alle Restaurants und Gaststätten wurde im August 2017 bereits zugunsten der Arbeitnehmer erhöht. »Allerdings müssten sich noch viel mehr Gastronomen daran halten«, heißt es von Seiten der NGG.

Letztlich seien aber auch die Verbraucher in der Verantwortung, sagt NGG-Geschäftsführerin Gaby Böhm: »Statt das Feierabendbier zuhause zu trinken, kann man einfach mal wieder in die Kneipe gehen.«