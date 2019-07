Bielefeld/Herford/Gütersloh (WB/hu). Eine technische Störung im Stellwerk Bielefeld- Brake hat für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Gegen 16.45 Uhr waren die Störung aufgetreten, seit 17.30 Uhr sind die Probleme behoben und läuft der Zugverkehr wieder an.

Als Folge der Probleme im Braker Stellwerk habe es Verspätungen bei mehreren Zügen gegeben, sagte eine Bahnsprecherin. Die Verspätungen betrugen 45 bis 60 Minuten. In Herford, Bielefeld und Gütersloh haben in dieser Zeit keine Züge gehalten. Zwei Züge seien umgeleitet worden, so die Bahnsprecherin – der ICE 556 nach Berlin und der ICE 943 nach Düsseldorf. Die Umleitungen erfolgten zwischen Hannover, Minden und Hamm. Betroffen waren unter anderem auch die Züge der Regionalbahnverbindung RE 6 nach Minden.

Nachdem die Störung um 17.29 Uhr behoben wurde, fahren alle Züge wieder auf ihren regulären Strecken. Bis sich der Verkehr normalisiert habe, könne es jedoch noch etwas dauern, so die Bahnsprecherin.

Wodurch die Störung im Stellwerk in Brake entstanden ist, steht noch nicht fest.