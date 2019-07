Von Heinz Stelte

Denn zu entdecken gibt es in Bielefeld so einiges, auch für Menschen, die schon lange hier wohnen. Das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun: mit einer Führung, einem Museumsbesuch, mit Spaziergängen durch die Nachbarschaft oder eben – mit der Stadtbahn.

Zugegeben, es sind keine UNESCO-Welterbestätten, die man mit der Bahn in dieser Stadt erreichen kann, aber der Ausstieg an der ein oder anderen Haltestelle kann sich lohnen, wie auch schon die Fahrt dorthin. Denn die Stadtbahn verkehrt ja nun mal zum größten Teil über der Erde, Landschaften, markante Gebäude, Straßenzüge und Straßenszenen ziehen an einem vorbei. Und mögen einem die (wenigen) Innenstadtrouten zwischen Brackwede und Rathaus, zwischen Nordpark und Babenhausen oder Landgericht und Sieker noch vertraut sein, geht die Reise jenseits dieser Strecken oftmals ins Unbekannte. Kattenkamp, Elpke, Lohmannshof, Buschbachtal – die Bahn fährt bisweilen ihre eigenen Wege, verlässt die bekannten Straßen.

Ein wenig Angst hat man ja schon, übersehen zu werden, stehengelassen. Ich stehe schließlich allein an der Bahnsteigkante, hier irgendwo im Nirgendwo. »Buschbachtal« ist wohl die einsamste Haltestelle im Bielefelder Stadtbahnnetz, links und rechts Felder, die nächsten Häuser knapp in Sichtweite. Knapp 300 Menschen sollen hier täglich ein und aussteigen. Nun, heute wohl nicht, an diesem Ferientag. Übrigens: Die Bahn hält, die Türen öffnen sich, es geht mit der Linie 2 zurück in die Stadt.

Ganz anders die Situation 16 Haltestellen inklusive einmal Umsteigen weiter an der Universität. Von Einsamkeit keine Spur, ein Sprachenmix adäquat der ethnischen Zusammensetzung der Studentenschar. Drei Stationen weiter sollte aussteigen, wer Bielefelds bunteste Haltestellen besuchen will: Rudolf-Oetker-Halle. Den Ausgang Richtung Schüco-Arena zieren zahllose kunstvoll gefertigte Graffiti, vornehmlich zum Thema – natürlich – Fußball.

Zahllose Graffiti zieren auch die Haltestelle Baumheide, aber weniger kunstvoll und aus völlig anderer Motivation entstanden. Wohlfühlatmosphäre sieht zugegebenermaßen anders aus. Ganz ehrlich: Nachts möchte man hier nicht unbedingt aussteigen.

Der Abenteuer-Check Dauer: flexibel Kosten: fünf Euro (9 Uhr Tages-Ticket) Aufwand: einsteigen und losfahren Erlebnisfaktor: mittel Ausrüstung: keine

Lohnenswert dagegen ist der Ausstieg an der Endstation Senne. Von dort sind es nur wenige Meter bis hinauf in den Teutoburger Wald. Oder wie wäre es mit einem Bummel durch den Bielefelder Westen samt Bürgerpark?

Doch auch »Sitzenbleiber« kommen auf ihre Kosten. Dort, am Fenster, zieht die Stadt vorbei, hier, im Wagen, kommt das Leben zu Besuch. Man fährt ja selten allein und erlebt, als stiller Beobachter, bei der Fahrt zwischen Senne und Schildesche, Sieker und Altenhagen die ein oder andere Begebenheit. Und ja: Die Zusammensetzung der Fahrgäste unterscheidet sich von Linie zu Linie, ihr Verhalten auch. Auch Hobby-Ethnologen kommen an einem Tag, ein paar Stunden in der Bielefelder Stadtbahn, auf ihre Kosten. Also: einsteigen!

Serie: Eine Woche voller Abenteuer

Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer – dazu bedarf es keiner kostspieliger Aktivitäten. Die Alternativen liegen direkt vor der Haustür, und es gibt sie (fast) umsonst. »Mikroabenteuer« heißt das Zauberwort und gleichsam ein neuer Trend, der in den deutschen Großstädten um sich greift. Eine Woche lang haben sich die WESTFALEN-BLATT-Redakteure Heinz Stelte und Arndt Wienböker in diese »kleinen Abenteuer« gestürzt, jeden Tag ein neues. In einer Artikel-Serie berichten sie über ihre Erlebnisse.

