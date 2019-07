»Edel Weiss«-Inhaber Karina und Jens Krause freuen sich auf den Umzug in die neuen Geschäftsräume am Bach. Foto: Marie Schumacher

Bielefeld (WB/mas). Sieben Jahre war der Konzept-Store »Edel Weiss Interieur« an der Stapenhorststraße zu Hause. Nun steht für die Inhaber Karina und Jens Krause der Umzug in das neue 240 Quadratmeter große Ladengeschäft Am Bach bevor.