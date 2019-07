Von Bernhard Hertlein

Um der eigenen Werbeaussage, dass Markenprodukte bei Lidl billiger zu bekommen sind als bei den anderen Discountern, zu mehr Durchschlagskraft zu verhelfen, nutzt der zur Neckars­ul­mer Schwarz-Gruppe gehörende Discounter das seit Juli 2000 auch in Deutschland zugelassene Mittel der vergleichenden Werbung.

Vergleichende Werbung: seit 2000 auch in Deutschland zugelassen

Zugleich spielt er in der Markenkampagne, die am Dienstag vergangener Woche unter anderem auf Plakaten und in den sozialen Medien startete, in markiger Weise mit den Namen der Konkurrenten. So setzt sich die Nummer 2 unter den deutschen Discountern vom Marktführer mit dem Spruch ab: »Lidl lohnt sich. ALDI anderen sind teurer.«

Auch der Marktführer im gesamten Lebensmittel-Einzelhandel, Edeka, bekommt sein Fett weg: »Teurer wäre EDEKAdent«. Rewe wird als »IR-REWE-Lant« aufs Korn genommen. Zu Penny heißt es: »So günstig, da dreht sich der PENNY zwei Mal um.« In Abgrenzung zu Norma lautet der Seitenhieb: »Preise fernab der NORMAlität«. Besonders heftig treibt es Lidl mit Real, das zur Metro-Gruppe gehört: »So günstig? real,- ist das nicht«.

Netto antwortet als erster Konkurrent

Der sogenannte »Werbekrieg« stößt vor allem in den sozialen Medien auf große und überwiegend positive Resonanz. Der Erste aus dem Kreis der Konkurrenten, der geantwortet hat, ist Netto. In einer Printanzeige wirbt der Discounter mit: »Du willst a LIDL bit more Auswahl? Dann geh doch zu Netto!« Lidl hatte mit »Mehr LIDL vom Netto« geworben.

Für den Marktführer Edeka hat deren Werbefigur, der Musiker und Schauspieler Friedrich Liechtenstein, in der gewohnten Schnoddrigkeit geantwortet. Auf einem Video, das bislang in den sozialen Medien verbreitet wurde, wendet er sich an die »süßen Lidl-Mäuschen«. Auf einige weitere süffisante Bemerkungen folgt Bezug nehmend auf das »EDEKAvent« ein »EDEKAdanke«.

»Werbekrieg« um die Preisführerschaft

Die Markenkampagne und ihre Antworten stehen im Zusammenhang mit einem schon länger anhaltenden »Werbekrieg« um die Preisführerschaft. Diesen hatte im Februar nach einem Bericht der »Lebensmittel-Zeitung« Aldi angezettelt, in dem der Discounter erstmals Sonderangebote auf Markenartikel aus dem Dauer-Sortiment bewarb. Die anderen mussten danach gezwungenermaßen nachziehen.

Zur Frage, ob die aktuelle Werbekampagne zulässig ist, sagte Rechtsanwalt Peter Breun-Goerke von der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs der »Rheinischen Post«: »Wenn man als Unternehmen durch den Kakao gezogen wird, muss man sich das gefallen lassen. Es sei denn, die Werbung ist unter der Gürtellinie.«

Dabei beruft er sich auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe aus dem Jahr 2009. Damals fühlte sich die »Bild«-Zeitung von der »taz« über Gebühr verspottet, scheiterte aber mit ihrer Klage.