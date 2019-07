Zum 1. August wird Bus- und Bahnfahren in Bielefeld teurer. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB). Zum 1. August 2019 steigen die Preise für das Fahren mit Bus und Stadtbahn in Bielefeld um durchschnittlich 1,75 Prozent. Der Preis für das Clipticket steigt sogar von 99 Cent auf 1,35 Euro. »Das ist Anti-Marketing für den ÖPNV«, meint WESTFALEN-BLATT-Redakteurin Burgit Hörttrich in ihrem Kommentar.

Jede Stadt mit einem funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr hat ihr eigenes Ticket- und Tarifsystem. Und eigene Preise. In Bielefeld kostet ein Einzelticket mehr als in New York. Gut, man kann mit dem Ticket hin- und zurückfahren – innerhalb von 90 Minuten. Pro Nahverkehr wünscht schon lange 120 Minuten. Und es gibt als preisgünstige Alternative das Clipticket für 99 Cent (und um den Preis des Betrachtens eines Werbespots).

Ausgerechnet dieses Ticket für Selten-Fahrer, 2018 stolze 275.000 Mal verkauft, kostet ab 1. August 1,35 Euro und damit satte 36,36 Prozent mehr als heute. Die Gründe für die Preiserhöhung sind vielfältig (mangelnde Sponsorenunterstützung, Tariferhöhungen, Investitionen in Fahrzeuge und Betrieb). Aber: 99 Cent sind ein Türöffner für alle, die ans Umsteigen vom Auto in Bus und Bahn denken. Mit 1,35 Euro ist eine Grenze überschritten. Das sind nicht nur ein »paar Cent«, das ist Anti-Marketing für den ÖPNV.