Von Michael Schläger

»Es wäre nicht möglich gewesen, unter den bestehenden Umständen weiterzuarbeiten«, sagt Becker über Streitigkeiten und Intrigen in der Wählergemeinschaft.

Wird die Bielefelder Mitte bei der Kommunalwahl antreten?

Dorothea Becker: Nein. Das ist nicht geplant. Wir wollen aber in der verbleibenden Wahlperiode dazu beitragen, dass es 2020 zum einem Wechsel im Rathaus kommt.

Der sei dringend nötig. Das regierende Paprika-Bündnis sei zu sehr von den Grünen bestimmt. »Die Haltung der Grünen, die Bürger mit Verboten zu belegen, muss endlich an ihre Grenzen geraten«, findet die langjährige Kommunalpolitikerin. Die Sozialdemokraten ließen sich zu sehr von den Grünen und der Ratsgruppe Bürgernähe/Piraten in die Zange nehmen.

Becker meint, es sei wertvoll, dass sich zuletzt so etwas wie eine geschlossene bürgerliche Opposition im Rat herauskristallisiert habe. »Wir stellen gemeinsam Anträge, wollen Alternativen zur Paprika-Politik aufzeigen.« Das sei im Fall der Baulandstrategie gut gelungen. Eigentlich sei es ein Armutszeugnis gewesen, dass am Ende keine breite Mehrheit für so ein wichtiges Projekt zustande gekommen sei. Aber es gehe darum, möglichst schnell neue Flächen auszuweisen. »Mit den Grünen ist das nicht zu machen.«

Alle reden von der Verkehrswende. Ist Bielefeld auf dem richtigen Weg?

Becker: Aus meiner Sicht ist es ein Unding, punktuell Autos auszusperren, ohne eine Gesamtkonzept für den Verkehr zu haben. Daran krankt auch ein Projekt wie die Neugestaltung des Jahnplatzes.

Becker fordert eine »nachhaltige Stadtentwicklung«, in der die Verkehrswende, Wohnbebauung und mehr Gewerbeflächen einbezogen sein müssten. Auch das Radwegenetz müsse ausgebaut werden. »Aber nicht auf Kosten der Hauptverkehrsstraßen.«

Beim Thema Verkehr sei zu viel Ideologie im Spiel, findet Becker. Aber nicht nur dort. »Schauen Sie sich an, was jetzt wieder für eine Diskussion über die Baumschutzsatzung geführt wird«, führt die Fraktionschefin an. Eine solche Satzung sei ein überflüssiges bürokratisches Element, das 2002 zu Recht abgeschafft worden sei.

Aus solchen Debatten folgert die Politikerin, die vor ihrem Wechsel zur Bürgergemeinschaft zunächst in der FDP engagiert war, wie wichtig es sei, eine unabhängige Wählergemeinschaft im Stadtparlament zu haben. Sie stehe für eine pragmatische, eben bürgernahe Politik, bedauert Becker, dass die Bürgergemeinschaft den Erfolg bei der Kommunalwahl 2014 nicht nutzen konnte und sich in Querelen aufgerieben hat.

Gibt es ein Projekt, das Sie gerne realisieren würden?

Becker: Wir sind für die komplette Beitragsfreiheit in Kitas. Das würde vor allem auch Mittelstands-Familien entlasten, für die sonst zu wenig getan wird. Zehn Millionen im Jahr würde so etwas kosten. Aber das würde bedeuten, dass im Sozialetat umgeschichtet werden müsste.

Becker sieht die eine oder andere Verwerfung im städtischen Haushalt. Die Personalkosten steigen ihr viel zu schnell. In den kommenden zwei Jahren sollen sie um fast 24 Millionen Euro anwachsen. Die Fraktionschefin führt das auch auf falsche Prioritäten zurück: »Wir haben mittlerweile sechs Fahrradbeauftragte, aber finden keine Ingenieure für die Planungsarbeit.«