Von Burgit Hörttrich

Die Deutsche Bahn AG will alle Gleise der Trasse Hamm-Hannover, die durch Bielefeld führen, Ende Oktober wieder in Betrieb nehmen. Zu diesem Zeitpunkt würde auch der Schienenersatzverkehr durch Busse eingestellt.

Gregor Moss ist als Beigeordneter auch für den Bereich Mobilität zuständig. Er bestätigt, dass die Bahn nach Abschluss der Arbeiten an den Unterführungen die betroffenen Straßenabschnitte auf eigene Kosten wieder herrichten werde. Die Freigabe für den Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr sei für die 51. Kalenderwoche (ab 16. Dezember) versprochen. Die Stadt werde jedoch darauf drängen, dass die Durchlässe noch früher passiert werden können, so Moss: »Jeder Tag eher ist eine Wohltat für den Gesamtverkehr in der Innenstadt.«

Gesamtkosten für die Brückenerneuerung liegen bei 30 Millionen Euro

Die Arbeiten an den Bahnbrücken – insgesamt mehr als 16 Monate lang Langsamfahrstrecke für Züge aller Art – lägen im Zeitplan. Aktuell, in der zweiten Bauphase, werden die Personenzüge über die Güterzuggleise umgeleitet. ICE in Richtung Süden (Dortmund Köln Frankfurt/Main) halten zum Beispiel an Gleis 8 auf gleicher Ebene wie der Gehweg Joseph-Massolle-Straße.

Der Bahnsteig selbst wurde verlängert. Mitte März mussten für den »Gleiswechsel« Bauweichen und Oberleitungen eingebaut werden. Bielefeld war ein Wochenende lang vom Bahnverkehr abgeschnitten. Die Gesamtkosten für die Brückenerneuerung werden mit 30 Millionen Euro angegeben.