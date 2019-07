Von Michael Diekmann

Bielefeld/Oerlinghausen(WB). Die Oldie-Fans im Bielefelder Osten wissen es genau: Wenn Oerlinghausen zu »Rock gegen Krebs« ruft, gibt es was auf die Ohren. Und: Bereits der Vorverkauf am 16. August verspricht Live-Musik, umsonst, draußen – mit Graham Bonneys Schlagershow.

»Wir möchten nicht nur ein Konzertereignis ausrichten, sondern den Menschen musikalisch noch mehr bieten«, hat sich Klaus Büker zum Ziel gesetzt. Er ist Vorsitzender des Vereins »Rock gegen Krebs«, der in diesem Jahr mit dem Großereignis am 9. November, der 14. Oldienacht in der Aula des Gymnasiums, die Spendensumme von 200.000 Euro voll machen möchte. Bislang konnten schon 185.000 Euro an Krebshilfe-Projekte gespendet werden. Mehr noch: Weil der Oldie-Marathon Musikspaß für alle Bevölkerungskreise und Einkommensklassen sein soll, hat der Verein den Kartenpreis auf 29,99 Euro festgelegt. Dass es dafür Qualität von Slade bis zu Linda Gail Lewis gibt, rücke die Show eher in eine Liga mit weitaus teureren Oldie-Shows, erklärt Büker.

Wer die Oldie-Nacht besucht, trifft bei den 1.100 Gästen in der stets ausverkauften Aula viele bekannte Gesichter aus dem Bielefelder Osten. Die Mega-Veranstaltung des rührigen Vereins und zahlreicher Ehrenamtlicher ist längst mehr als ein Geheimtipp für alle Fans, die schon immer gern Oldienächte besucht haben und in der letzten Zeit in Bielefeld unter Entzugserscheinungen leiden.

Die 14. Auflage am 9. November verspricht ab 18 Uhr Rockmusik aus vier Epochen. Zur Eröffnung gibt es ein Wiedersehen mit Geier Sturzflug. Neben dem Bruttosozialprodukt soll es einen Reigen aus der Neuen Deutschen Welle geben, verspricht Klaus Büker. Danach ist die Glitterära der 1970er Jahre angesagt. Nach Sweet und T-Rex ist in diesem Jahr Slade an der Reihe. Die Weltklasseband hat in ihren Reihen mit Don Powell und dem charismatischen Frontmann Dave Hill immer noch zwei der Gründer an Bord.

Linda Gail Lewis ist mit von der Partie

Besonders stolz ist Klaus Büker, dass ihm die Verpflichtung von Linda Gail Lewis gelungen ist, der Schwester von Jerry Lee Lewis. »Der Auftritt ist gigantisch«, berichtet Büker. Schließlich rockt Linda Gail Lewis an ihrem Klavier auf der Bühnenmitte, bringt die Hits ihres Bruders, aber auch jede Menge Titel von Elvis oder Chuck Berry. Begleitet wird sie von der Lenne Brothers Band. Zum krönenden Abschluss servieren die Oerlinghauser noch mit Voodoo Lounge nach ihren Angaben eine der besten Rolling-Stone-Coverbands.

Vorverkauf im Pausenhof der Aula

Ein Höhepunkt des Sommers ist bereits zum fünften Mal der Vorverkauf im Pausenhof der Aula. Dort ist man, erklärt Büker, auch im Falle eines plötzlichen Regenschauers sicher, kann die Show zu Ende bringen. Am Freitag, 16. August, schaut Graham Bonney vorbei, bringt seine One-Man-Schlagershow mit, mit der er gerade erst als Hauptact vor zwei Jahren die Show eröffnet hatte. Bonney ist ein alter Bekannter für die Zuschauer in der Bergstadt. Besondere Musik gibt es aber auch von Steve Joung aus Augustdorf und seinen Beat Knights. Es gibt auch einen Getränkestand und eine Bratwurstbude, unterstreicht Büker, der das Vorverkaufsereignis als Gratiskonzert für die treuen Fans in der Region gern noch weiter ausbauen möchte.

An diesem Abend gibt es auch die Eintrittskarten für November. Büker: »Was an diesem Abend nicht verkauft wird, geht regulär in den Vorverkauf. Erweitert hat der sechsköpfige Vorstand, der auf eine große Mannschaft Ehrenamtlicher setzen kann, in diesem Jahr auch das Sicherheitskonzept. Ein Ereignis mit 1.100 Besuchern fordert die ganze Aufmerksamkeit, betont das Team.