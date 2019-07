Bielefeld (WB). An diesem Freitag beginnt das Sparrenburgfest . Im Schatten der Festungsmauern sind mehr als 80 Stände vom Handwerker bis zum Gastwirt zu finden. Mehr als 400 Aktive in historischen Gewändern schlagen ihre Lager auf und sorgen für eine tolle Atmosphäre. Ein Bauerndorf, ein Ritterlager, ein Adelshof und die Welt der Orientalen entstehen an der Burg.

Da es am Wochenende sommerlich warm wird, wird die Besucher kostenloses Trinkwasser zur Verfügung gestellt, damit man sich ausreichend versorgen kann. Das Trinkwasser gibt es an den Kassen am Haupteingang. Es ist also eine gute Idee, eine wiederbefüllbare Trinkflasche dabei zu haben.

Mitgebracht werden dürfen ansonsten maximal ein Liter Getränke pro Person (zum Beispiel Wasser, Wein oder Limonade, aber kein hochprozentiger Alkohol). Ebenfalls erlaubt sind kleinere Sitzgelegenheiten wie Camping-Decken, Klappstühle, Hocker und Sitzkissen. Hunde dürfen mitgenommen werden, allerdings angeleint und mit Maulkorb.

Der Weg hinauf zur Burg ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich. Seit gestern ist die Zufahrt zur Sparrenburg (Am Sparrenberg) für Fahrzeuge gesperrt, morgen erfolgen weitere Straßensperrungen.