Am Tage kaum zu sehen, in der Morgendämmerung aber sehr aktiv: der Vielfraß ist ein wahrer »Frühaufsteher« Foto: Bernhard Pierel

Von Heinz Stelte

Es herrscht Ruhe, jedoch keine Stille. Ganz im Gegenteil. Vogelstimmen all überall, ein »Konzert der Natur« begrüßt den Tag, die letzten Fledermäuse verabschieden die Nacht. Vorbei an Krähen und Fischotter hinauf zum Bärengehege, zu Silberfuchs und Hochlandrind. Hier tut sich was, dort weniger – auch unter den Bewohnern des Tierparks scheint es Frühaufsteher und Morgenmuffel zu geben. Luchs und Fuchs durchschreiten ihr Gehege, sechs junge Schneeeulen schauen mich aus großen Augen neugierig an. Die Vielfraße scheinen gar übermütig zu dieser frühen Stunde. Sie tollen und raufen. Tagsüber sind sie nur selten zu sehen. Jetzt um 5.15 Uhr, in der aufkommenden Dämmerung, ist offenbar ihre Zeit.

Ein anderer Geruch

Die der Huftiere, von Hochlandrind, Pony oder Wisent, wohl noch nicht. Sie liegen auf ihrer Weide und scheinen auf die ersten Besucher zu warten. Also, auf mehr als einen.

Abenteuer-Check Dauer: etwa zwei Stunden Kosten: keine (der Eintritt zum Tierpark ist frei, er ist rund um die Uhr geöffnet) Aufwand: Anreise (um die Uhrzeit verkehren noch keine Busse der Linie 24; wenn möglich per Rad oder zu Fuß) Erlebnisfaktor: mittel bis groß Ausrüstung: keine erforderlich

Es ist ein anderer Geruch, der am frühen Morgen über Olderdissen liegt, intensiver, unverfälschter. Die Partitur des Natur-Konzertes verändert sich fast halbstündlich. Um 5.30 Uhr klingt Olderdissen schon wieder ganz anders als noch 30 Minuten zuvor. Nun haben Hähne und Esel das Kommando übernommen. Hinsetzen, lauschen, betrachten – kein Problem bei freier Platzwahl um diese Uhrzeit.

»Guten Morgen«. Die Einsamkeit wird kurz unterbrochen, ein erster Jogger nutzt den milden Tagesanbruch zur körperlichen Ertüchtigung, grüßt kurz und entschwindet am Stauweiher vorbei Richtung Dornberger Straße. Langsam schiebt sich die Sonne über die Bäume des Teutoburger Waldes, die ersten Strahlen fallen auf das Wisentgehege, den leeren Parkplatz. Es ist Zeit, zu gehen. Die noch verbliebenen 1917 statistischen Tagesgäste werden bald kommen.

Serie: Eine Woche voller Abenteuer

Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer – dazu bedarf es keiner kostspieliger Aktivitäten. Die Alternativen liegen direkt vor der Haustür, und es gibt sie (fast) umsonst. »Mikroabenteuer« heißt das Zauberwort und gleichsam ein neuer Trend, der in den deutschen Großstädten um sich greift. Eine Woche lang haben sich die WESTFALEN-BLATT-Redakteure Heinz Stelte und Arndt Wienböker in diese »kleinen Abenteuer« gestürzt, jeden Tag ein neues. In einer Artikel-Serie berichten sie über ihre Erlebnisse.

