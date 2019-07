Sabine Kubitza (BGW Bielefeld), Alexander Rychter (VdW Rheinland Westfalen), Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU), Thorsten Kleinebekel (Wohnbau Lemgo) und Petra Eggert-Höfel (Bau und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford; von links) tauschten sich über die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Ostwestfalen-Lippe aus. Foto: Florian Weyand

Von Florian Weyand

Bielefeld (WB). Das Mehrgenerationenhaus in Bielefeld-Ummeln ist ein Projekt, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) besichtigte gestern Nachmittag den Komplex und tauschte sich mit Experten über die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Ostwestfalen-Lippe aus.

Mit aktuellen Zahlen kann die Ministerin nicht dienen. Die werden gerade berechnet, sagte Scharrenbach. Dennoch sei klar, wo in Ostwestfalen-Lippe der Schuh drücke. Besonders im Ballungszentrum Bielefeld sei eine große Nachfrage nach Wohnungen im unteren und mittleren Preissegment vorhanden, sagte Sabine Kubitza, Geschäftsführerin der Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen (BGW). Um den Bedarf zu stillen, müsse durch Neubau und ein Modernisierungsförderprogramm Wohnraum zur Verfügung gestellt werden, gab sie der Ministerin mit auf den Weg.

Ein ostwestfälisches Problem sei zudem die hohe Eigentumsquote, wie Petra Eggert-Höfel, Vorstandsvorsitzende der Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford, erklärte. »Gerade in den ländlichen Gebieten gibt es wenige verfügbare Wohnungen«, sagte sie. Die Folge: Die Leerstandsquote bei allen Unternehmen gehe zurück. Das Angebot an Wohnungen sinke.

Um mehr Wohnraum zu schaffen, setzt die NRW-Landesregierung auf Bürokratieabbau. Im Bereich der Baugenehmigungen wird die Digitalisierung gefördert. »Wir werden in diesem Jahr ein Landesbauportal starten, was idealerweise bis 2022 in eine Plattform mündet, wo automatisiert bestimmte Routinetätigkeiten abgewickelt werden«, sagte die Ministerin. Ganz ohne Personal gehe es aber nicht. Der Bauantrag müsse weiter von einem Sachbearbeiter geprüft werden. Aber alle standardisierten Prozesse wolle man zukünftig digital abwickeln.

Immer kleiner werdende Absolventenmärkte

Der Fachkräftemangel bereite Politik und Industrie Sorgen. »Der Personalabbau, der seit 2008 im Zuge der Finanzkrise eingesetzt hat, wurde bis heute nicht aufgeholt«, sagte Ina Scharrenbach. Das bestätigte auch Alexander Rychter, der Verbandsdirektor der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen. »Anfang der 2000er-Jahre haben 1,4 Millionen Menschen in der Bauindustrie im Haupt- und Nebengewerbe gearbeitet. Davon sind etwa 700.000 übrig geblieben.« Bei immer kleiner werdenden Absolventenmärkten merke man das jetzt besonders.

Ina Scharrenbach setzt auf Ausbildungsförderung. Zuletzt habe sie in Oberhausen das modernste Ausbildungszentrum der Bauindustrie Deutschlands eröffnet. Das Problem: Bis die ersten Gesellen ausgebildet sind, vergehen drei Jahre.

Einig sei man sich, dass es einen Mietendeckel wie in Berlin in NRW nicht geben soll. »Wir unternehmen seit Jahren erhebliche Anstrengungen, damit es nicht so weit kommt«, sagte Rychter.