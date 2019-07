Bielefeld (WB). In Windelsbleiche ist ein 41-jähriger Bielefelder von einem Mann attackiert worden und verlor dabei kurzzeitig das Bewusstsein. Die Tat ereignete sich bereits am 21. Juli, die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02.40 Uhr war der 41-jährige Bielefelder von einer Bushaltestelle aus an der Buschkampstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung »Am Metallwerk« sprach ihn ein unbekannter Mann von hinten an. Nach einigen wenigen Sätzen schlug ihm der Fremde plötzlich mit der Faust in den Rücken.

Daraufhin drehte sich der 41-Jährige um, erhielt einen Faustschlag ins Gesicht und brach zusammen. Als er zu sich kam, war der Unbekannte verschwunden. Im Anschluss ließ er seine Verletzungen in einem Bielefelder Krankenhaus behandeln.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war 20 bis 30 Jahre alt und soll ein südländisches Aussehen besitzen. Er hatte dunkle Haare und trug einen Bart.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0521/545-0 um Hinweise.