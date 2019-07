Bielefeld-Bethel (WB). Das neue Bethelzentrum am Saronplatz nimmt immer mehr Gestalt an. Zwei große Kunstwerke des Bildhauerpaares Sonja Edle von Hoeßle und Herbert Mehler ziehen nun die Blicke auf sich.

Die Künstler schaffen es, ihren floralen Skulpturen aus hartem und schwerem Baustahl – sogenanntem Cortenstahl – Leichtigkeit und Leben einzuhauchen. »FUSO« von Herbert Mehler wirkt wie eine gefaltete, überdimensionale Samenkapsel, Edle von Hoeßles »Endlosschleife 10« dreht und wendet sich je nach Blickwinkel, als könne man sie wie ein Windspiel den Naturkräften übergeben.

Die Kunstwerke kamen 2017 anlässlich des inklusiven Jubiläums-Künstler-Workshops nach Bethel, an dem Sonja Edle von Hoeßle und Herbert Mehler zusammen mit Menschen mit Behinderungen mitgewirkt hatten. In der daraus entstandenen Ausstellung »Gegensätze« wurden auch »FUSO« und »Endlosschleife 10« im Garten des Künstlerhauses Lydda gezeigt. Dessen Leiter Jürgen Heinrich lobt den neuen Standort auf der ovalen Rasenfläche am Saronplatz: »Es ist ein offener Platz und gleichzeitig eine Insel, auf der sich die Kunstwerke harmonisch einfügen.«

Viele der 2017 geschaffenen Stahlskulpturen sind an verschiedenen Orten in Bethel zu sehen – wie zum Beispiel der Dino »Sarigator« im Regenrückhaltebecken am Quellenhofweg. Ortschaftsreferent Fred Müller freut sich über die öffentliche Kunst: »Man kann inzwischen auf eine richtige künstlerische Entdeckungsreise im Bohnenbachtal gehen.«