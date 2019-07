Von Heinz Stelte

Allerdings eine laue Sommernacht. Und dann sind auch noch Ferien. Zwei gute Gründe also zumindest für junge Leute, sich auch zu früher Stunde noch im Freien aufzuhalten.

Wer eine nächtliche Radtour durch seine Heimatstadt plant, um diese mal nicht nur in einem anderen Licht, sondern – in der Physik würde man sagen – Aggregatzustand zu erleben, muss sich entscheiden: vorher aufs Ohr legen und Wecker stellen, oder aufbleiben. Ich habe mich für die erste Variante entschieden, lasse mich von einem mitleidlosen »Piep, piep« aus der Tiefschlafphase reißen, und los geht’s.

Der Kesselbrink strahlt, abgesehen vom Licht, wenig Nachtruhe aus. Es sind vornehmlich bis ausnahmslos – auf eine empirische Datenerhebung wurde verzichtet – junge Menschen, die hier sitzen, in Gruppen, reden, trinken, lachen. Ein ähnliches Bild auch auf dem Siegfriedplatz. Schulfrei, Semesterferien, 20 Grad um 1.30 Uhr in der Nacht – das sind sie, die guten Gründe. Wohl auch für sportliche Betätigung. Ein Jogger läuft durch die fast menschenleere Bahnhofstraße. So geht er wenigstens der hohen Ozonbelastung am Tage aus dem Weg.

Der Abenteuer-Check Dauer: nach Belieben Kosten: keine Aufwand: Route ausdenken, Wecker stellen Erlebnisfaktor: mittel bis groß Ausrüstung: Fahrrad

Ganz allmählich bewegt sich Bielefeld in Richtung Carpendale-Titel – die Menschen werden weniger, Einsamkeit und Stille nehmen zu bei der Fahrt durch den Bielefelder Westen, vorbei am menschenleeren Bürgerpark, dem vereinzelten Lichtschein aus wenigen Fenstern. »Nach hause« scheint als Richtungsangabe auf der Stirn jener geschrieben, die jetzt noch unterwegs sind.

Auch auf meiner. 90 Minuten auf zwei Rädern durch das nächtliche Bielefeld sind um. Ja, es war nur ein kleiner Teil der Stadt, der mir sein nächtliches Antlitz zeigte. Aber wer eher zu den Lerchen als zu den Nachteulen zählt, muss es ja nicht gleich übertreiben.

Eine Woche voller kleiner Abenteuer

Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer – dazu bedarf es keiner kostspieliger Aktivitäten. Die Alternativen liegen direkt vor der Haustür, und es gibt sie (fast) umsonst. »Mikroabenteuer« heißt das Zauberwort und gleichsam ein neuer Trend, der in den deutschen Großstädten um sich greift. Eine Woche lang haben sich die WESTFALEN-BLATT-Redakteure Heinz Stelte und Arndt Wienböker in diese »kleinen Abenteuer« gestürzt, jeden Tag ein neues. In einer Artikel-Serie berichten sie über ihre Erlebnisse.

