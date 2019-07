Auf dem Halhof an der Talbrückenstraße machen die Freundinnen Mia (11) und Ella (9) bei den Ferienspielen mit – und so sind sie eine Woche lang Dauergäste auf dem neu entstandenen inklusiven Spielplatz hinter dem alten Bauernhaus. Dort bietet der Verein zur Förderung der Jugendarbeit das ganze Jahr über Erlebnispädagogik an. Der Spielplatz ist aber öffentlich und jederzeit für alle zugänglich.

Mia ist von Geburt an blind, aber motorisch sehr fit, und sie klettert ausgesprochen gern. Auf anderen Spielplätzen stößt sie oft auf Barrieren: Bäume, die zwischen den Spielgeräten stehen, Reckstangen, die viel zu hoch hängen oder Sandkästen, bei denen jemand sie über die Umrandung führen muss. Auf dem Spielplatz am Halhof kommt sie gut alleine zurecht, sehr zur Freude ihrer Freundin Ella, die auch gerne turnt.

»Für uns ist es wichtig, Mia so normal wie möglich aufwachsen zu lassen«, sagt Mias Mutter Sabine von Stürmer. »Wir haben die Erfahrung gemacht, dass von inklusiven Angeboten beide Seiten profitieren. Von anderen Kindern kann Mia lernen, sich in der Welt der Sehenden zurechtzufinden«.

Verschiedene Griffhöhen, übersichtlicher Aufbau

Auf dem inklusiven Spielplatz ist alles sehr niedrigschwellig zugänglich: Das Karussell ist bodennah und kann verschieden genutzt werden: Die Kinder können im Stehen balancieren oder sich im Sitzen Schwung geben lassen. Auch die Reckstangen hängen relativ niedrig, so dass alle daran turnen können. Und beim Kletter- und Drehgerüst sorgen verschiedene Griffhöhen und ein übersichtlicher Aufbau für Barrierefreiheit. Für Mia und Ella ist es schön, dass sie gemeinsam Spaß auf einem Spielplatz haben können. Unterstützt wurde dessen Einrichtung von der Aktion »Stück zum Glück« der Aktion Mensch. In Kooperation mit Rewe und Procter & Gamble sollen bis zu 40 inklusive Spielplätze deutschlandweit entstehen. Einer der ersten ist jetzt in Bielefeld fertig geworden.

Susanne Steiner, Projektleiterin für den Familienunterstützenden Dienst beim Verein zur Förderung der Jugendarbeit, freut sich über das neue Angebot. »Ich kannte so einen inklusiv gestalteten Spielplatz in Bielefeld bisher noch nicht und bin froh, dass wir das hier anbieten können.« Der Halhof arbeitet auch in der Erlebnispädagogik inklusiv, richtet seine Angebote an alle Kinder mit und ohne Behinderung.

Und was sagt unsere Bielefelder Spielplatz-Jury? »Ich finde die Geräte hier klasse; viele davon habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Sonst stehen auf den Spielplätzen ja immer die gleichen Sachen herum. Hier macht es wirklich Spaß«, sagt die neunjährige Ella. Der elfjährigen Mia hat es vor allem das Karussell-Laufrad angetan: »Man kommt gut überall dran und das Drehen macht Spaß. Aber ich finde auch die Nestschaukel gut. Da hat man viel Platz, um sich reinzusetzen.«