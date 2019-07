Bielefeld (WB/-md-). Wenn die Radprofis am Samstag in Albertville auf ihre finale Alpenetappe der Tour de France starten, haben drei Bielefelder ihre Bergprüfung längst hinter sich. Alpecins sportlicher Leiter Jörg Ludewig, Techniker Sascha Fölling und Organisatorin Sarah Dörmann hatten rund um die 135 Kilometer nach Val Thorens für die Hobbysportler einmal mehr ein perfektes Event made in Bielefeld gestrickt.

Insgesamt 15.000 Hobbysportler aus 71 Ländern starten bei der L´ Etap du Tour auf exakt der Profistrecke über Pässe und durch zerklüftete Täler. Für die Dr. Wolff-Gruppe, mit der Marke Alpecin und 70 Jahren Präsenz einer der ältesten Radsponsoren überhaupt, verbindet sich seit 2006 mit der Jedermann-Idee der besondere Anspruch, Freizeitradlern unterschiedlichsten Alters Erlebnisse mit Profianspruch zu ermöglichen. Seit zwei Jahren ist nicht mehr das Ötztal, sondern eine Alpenetappe der legendären Tour der France der Saisonhöhepunkt.

Kreativtrio (von links): Mit einem großen Team haben Sascha Fölling, Sarah Dörmann und Jörg Ludewig die Tour organisiert. Kreativtrio (von links): Mit einem großen Team haben Sascha Fölling, Sarah Dörmann und Jörg Ludewig die Tour organisiert.

Dazu trifft man Profis und erlebt den Tross der Wohnmobile. Erstmals ohne Bielefelder Teilnehmer, dafür aber mit 12 Startern aus ganz Europa und sogar erstmals aus Nordamerika sieht Jörg Ludewig in der Etappe den internationalen Anspruch der Bielefelder Marke erfüllt. Ludewig, der drei Mal als Profi das Tourfinale in Paris live erradelte, steht den Jedermännern von der ersten Stunde der Vorbereitung an zur Seite. Allerdings: Nach dem Startschuss früh um sieben zeigte der Ex-Profi, was er noch in den Beinen hat. Mit gut fünf Stunden Fahrzeit war er nach 4.560 Höhenmetern der schnellste Mann des Feldes.

Sascha Fölling, der sich um die gesamte technische Ausrüstung kümmert und auch Alpecin für eine einzigartige Alpenausfahrt ein passendes Rad verpasst, sorgte ebenso wie Sarah Dörmann für echte Tour-Momente, schwärmt Ludewig. Stichwort Asphaltkunst: Namen und Logos auf enge Serpentinen gemalt – was Profis recht ist, war den Hobbyradlern des Bielefelder Teams billig. Ludewig: »Den Kampf mit seinem Körper muss jeder selbst führen, sich überwinden, an Grenzen gehen. Aber wir wollten wie immer ein tolles Umfeld schaffen.« Und nach dem Hobbyrennen, verspricht Sascha Fölling, wird jetzt den Profis Daumen gedrückt.