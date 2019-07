Bielefeld (WB). Das an diesem Freitag beginnende Sparrenburgfest stellt sich auf die Hitze ein: Für die Besucher wird am Wochenende kostenloses Trinkwasser zur Verfügung gestellt. Das Trinkwasser gibt es an den Kassen am Haupteingang.

Veranstalter Bielefeld Marketing und Kooperationspartner Le Petit Festival bieten mehr als 150 Programmpunkte, darunter zum Start die Markteröffnung (15 Uhr), das Konzert von Corvus Corax (20 Uhr) und den Feuerabend mit Jongleuren (21.45 Uhr), alles an diesem Freitag.

Um die Festung herum sind mehr als 80 Stände vom Handwerker bis zum Gastwirt vertreten. Mehr als 400 Aktive in historischen Gewändern schlagen ihre Lager auf. Ein Bauerndorf, ein Ritterlager, ein Adelshof und die Welt der Orientalen entstehen an der Burg. Das Abschlusskonzert am Sonntag spielt die Band Feuerdorn (18.30 Uhr). Angesichts des kostenlosen Trinkwassers sei es eine gute Idee, eine wiederbefüllbare Trinkflasche dabei zu haben, teilen die Veranstalter mit.

Mitgebracht werden dürfen ansonsten maximal ein Liter Getränke pro Person (zum Beispiel Wasser, Wein oder Limonade, aber kein hochprozentiger Alkohol). Ebenfalls erlaubt sind kleinere Sitzgelegenheiten wie Camping-Decken, Klappstühle, Hocker und Sitzkissen.

Eingang an der Musik- und Kunstschule ein Geheimtipp

Hunde dürfen mitgenommen werden, allerdings angeleint und mit Maulkorb. Wer als Besucher in historischen Gewändern unterwegs ist, darf auch stumpfe Dekowaffen dabei haben. Der Weg hinauf zur Burg ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich. Auf dem Gelände und in den schmalen Zufahrtsstraßen zur Burg stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die Ausnahme: Behindertenparkplätze gibt es in begrenzter Anzahl an der Eingangspforte (Zufahrt über die Straße Am Sparrenberg). Die Straßen, die zur Burg hinauf führen, sind für den Autoverkehr gesperrt.

Bei der Anreise ist es am einfachsten, mit Bus und Stadtbahn zu den Haltestellen Landgericht (Stadtbahn-Linien 1 und 2), Adenauerplatz (Stadtbahn-Linie 1) und Kunsthalle zu fahren und dann hinauf zur Festung zu gehen. Zu Stoßzeiten ist der zweite Eingang an der Musik- und Kunstschule ein Geheimtipp. Das Sparrenmobil ist am Wochenende unterwegs, hält aber nicht an der Haltestelle Sparrenburg. Die nächstgelegene Haltestelle ist hier am Mühlendamm.

Das Programm sowie Tickets gibt in der Tourist-Information und im Besucher-Informationszentrum auf der Sparrenburg sowie an den Kassen. Die Tageskarte kostet acht Euro (ermäßigt vier Euro). Kinder unter dem Schwertmaß von 1,20 Meter haben freien Eintritt.