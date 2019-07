Bielefeld (WB/hu). Ein Böschungsbrand an der Autobahn 2 zwischen Bielefeld und Herford in Höhe der Anschlussstelle Ostwestfalen-Lippe hat am Mittag für eine kurzzeitige Verkehrsbehinderung gesorgt. Um 12.05 Uhr war die Leitstelle der Feuerwehr im Kreis Lippe, die für diese Bereich zuständig ist, alarmiert worden, nachdem Autofahrer dort eine Rauchentwicklung gemeldet hatten.