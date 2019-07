Veranstalter Bielefeld Marketing und Kooperationspartner Le Petit Festival bieten mehr als 150 Programmpunkte, am Freitagabend zum Beispiel das Konzert von Corvus Corax (20 Uhr) und den Feuerabend mit Jongleuren (21.45 Uhr). Für Bielefeld-Marketing-Chef Martin Knabenreich ist der erste Festtag so etwas wie ein Geheimtipp: »Da ist erfahrungsgemäß noch nicht so viel los, und Besucher können entspannt über das Gelände schlendern.«

Um die Festung herum sind mehr als 80 Stände vom Handwerker bis zum Gastwirt vertreten. Mehr als 400 Aktive in historischen Gewändern schlagen ihre Lager auf. Zum ersten Mal dabei sind in diesem Jahr eine Duftmanufaktur, ein Musikinstrumentenbauer und eine Spinnerei. Und auch unter den etwa 40 professionellen Künstlern sind einige Bielefeld-Novizen.

Unterteilt ist das Sparrenburg-Gelände in vier Themenbereiche. Bei den Rittern steigen mehrmals am Tag Schaukämpfe der Ritterschar Hartigo. Bei Hofe unterhalten der Graf und sein Gefolge die Besucher und geben Einblicke in ihr Leben im Mittelalter. Bei den Orientalen treiben der Kalif und sein Großwesir ihre Späße. Und bei den Bauern zeigen Handwerker beim Hufeisenschlagen oder Korbflechten ihr Können. Das Abschlusskonzert am Sonntag spielt die Band Feuerdorn (18.30 Uhr).

45-minütige Kasematten-Touren

An allen drei Sparrenburgfest-Tagen können die Besucher in das unterirdische Gangsystem der mittelalterlichen Festung »abtauchen«. Die 45-minütige Kasematten-Tour gewährt einen Einblick in mehr als 750 Jahre Burggeschichte. Am Freitag finden die Führungen um 15, 16 und 17 Uhr statt, am Samstag und Sonntag gibt es jeweils sechs weitere Termine. Karten können vorab online bestellt werden.

Bielefeld Marketing hat sich auch die erwarteten hohen Temperaturen eingestellt: Am Haupteingang gibt es für die Besucher kostenloses Trinkwasser, das in mitgebrachte Flaschen abgefüllt wird.

Mitgebracht werden dürfen ansonsten maximal ein Liter Getränke pro Person (zum Beispiel Wasser, Wein oder Limonade, aber kein hochprozentiger Alkohol). Ebenfalls erlaubt sind kleinere Sitzgelegenheiten wie Camping-Decken, Klappstühle, Hocker und Sitzkissen.

Das Programm sowie Tickets gibt in der Tourist-Information und im Besucher-Informationszentrum auf der Sparrenburg sowie an den Kassen. Die Tageskarte kostet acht Euro (ermäßigt vier Euro). Kinder unter dem Schwertmaß von 1,20 Meter haben freien Eintritt.