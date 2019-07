Bielefeld (WB/hu). Nach dem Brand am Bielefelder Hauptbahnhof hat die Deutsche Bahn damit begonnen, die Schäden zu analysieren. Am Freitagmorgen waren Gutachter vor Ort, um die Überdachung des Bahnsteiges für die Gleise 1 und 2 in Augenschein zu nehmen, so Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann.