Seit 1997 ist Pizza Hut im Jahnplatz-Würfel zu finden. Der Mietvertrag wird nicht verlängert. Pizza-Hut will in Bielefeld bleiben und sucht bis zum Auszug einen neuen Standort. Foto: Bernhard Pierel

Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Die Ga­stronomiekette »Bar Celona« will nach ihrer »Finca« am Schloßhof einen zweiten Standort in Bielefeld eröffnen – und zieht in den Pizza-Hut-Glaswürfel auf dem Jahnplatz. »Voraussichtlicher Eröffnungstermin ist im Frühjahr 2022«, sagt Florian Filsinger, Sprecher der Celona Gastro GmbH.

Wie das in Oldenburg ansässige Unternehmen auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage weiter mitteilt, sei der Mietvertrag am Donnerstagabend unterschrieben worden. »Wir werden den Standort umbauen«, kündigt Filsinger an. Das neue »Café & Bar Celona« soll auch über Außengastronomie verfügen, heißt es weiter.

Das Unternehmen Pizza Hut dagegen bedauert die Entwicklung. »Wir sind offiziell noch nicht einmal darüber informiert worden, dass der Mietvertrag nicht verlängert wird«, berichtet Pizza-Hut-Deutschland-Chef Matthias Kern am Freitagmittag auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Vermieter ist die Immobiliengruppe Elad, der auch das Jahnplatzforum gehört.

Pizza-Hut-Deutschland-Chef: »Wir werden Bielefeld nicht verlassen.«

Das seit 1997 im Jahnplatz-Würfel ansässige Unternehmen Pizza-Hut würde gerne noch länger am jetzigen Standort bleiben, betont Kern. Er verweist darauf, dass der Mietvertrag noch mindestens zwei Jahre laufe. Erst wenn die offizielle Nachricht des Vermieters vorliege, wolle sich das Unternehmen mit Alternativ-Standorten befassen, sagt Kern. »Wir werden Bielefeld nicht verlassen. Die Stadt ist ein Super-Standort.«

Das sieht auch das Unternehmen Celona Gastro GmbH so. Der Jahnplatz sei ein »schöner und gut frequentierter Standort«, meint Unternehmenssprecher Filsinger. Bundesweit mehr als 20 »Café & Bar Celona«-Standorte gibt es nach Angaben des Unternehmens.

Den Start machte im Jahr 2000 die Filiale in Hannover. Es folgten später Osnabrück, Essen, Oldenburg, Frankfurt am Main und Nürnberg. Hinzu kommen nach Angaben des Unternehmens sieben »Finca & Bar Celona«-Lokale. Im ehemaligen Schloßhof öffnete im Jahr 2012 die Finca auf 650 Quadratmetern. Weitere Standorte gebe es in Hannover, Nürnberg, Oldenburg, Bochum sowie gleich zwei in Essen.