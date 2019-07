Von Heinz Stelte

Bielefeld (WB). Tropennacht: unter Palmen, darüber ein leuchtender Sternenhimmel, leichtes Meeresrauschen, Sand... Nun, die Palmen sind Buchen, der Sternhimmel ein schwaches Gefunkel, rauschen tut nichts und statt Sand greift die Hand in alte Tannenzapfen. Nur die Temperatur einer Tropennacht, die stimmt: 23 Grad.

Allerdings: Da ist sie schon zu Ende, um kurz nach fünf. Nicht zwangsläufig oder infolge eines aufweckenden Ereignisses, einfach so. Weil der Körper sagt: Genug ist genug. Er ist ja sonst auch nur Bett, Matratze und Plumeau gewohnt, nicht Isomatte, Schlafsack und Waldboden. Der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier.

Beim Erwachen fällt auf, wie ruhig es ist. Kein Vogelkonzert als Weckerersatz, nur ein fernes Summen der erwachenden Großstadt. Auch sonst hat sich die Fauna rar gemacht – keine Aktivitäten der Waldbewohner in der Dämmerung und auch nicht in der Nacht zuvor. Zumindest keine, die mir aufgefallen wären.

Übernachten ist nicht überall erlaubt

Mit einem kurzen Aufstieg hatte die Übernachtung im Wald am Abend zuvor begonnen, links den Schlafsack, rechts die Isomatte. Gar nicht so einfach, ein geeignetes Plätzchen zu finden, um das Nachtlager aufzuschlagen. Da, rechts hinter der Biegung, eine kleine Lichtung – ideal.

Es dauert, bis das Tageslicht sich gänzlich hinter die Baumwipfel zurückzieht und ein Dreiviertel-Mond die Beleuchtung des Waldes übernimmt. Mit dem letzten Rest Dämmerung kommen drei, vier Mountain-Biker recht zügig die abschüssige Strecke herunter. Schotter knirscht – noch so gerade die Abzweigung erwischt.

Dann ist Ruhe. Kein Lüftchen geht. Es ist warm. Wälzen nach links, wälzen nach rechts – das Gewohnheitstier ist zwar müde, aber eben in ungewohnter Umgebung. Das erschwert das Einschlafen. Irgendwann passiert es aber doch, ein traumloser Schlaf, kurz wach, dösen, aufwachen, einpacken, Abstieg, wieder daheim.

●Einfach Luftmatratze und Schlafsack ausrollen, um in der freien Natur zu übernachten, ist in Deutschland zwar grundsätzlich nicht verboten, unterliegt aber einigen Einschränkungen. § 14 des Bundeswaldgesetzes erlaubt das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung, § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen. Soll heißen: Jeder darf die Natur betreten, unabhängig von der Tageszeit. Nicht gestattet ist allerdings die Nutzung eines Zeltes.

Doch auch das Biwakieren oder Lagern, wie das Schlafen unter freiem Himmel genannt wird, ist vielfach eingeschränkt. In Naturschutzgebieten ist es grundsätzlich verboten, in anderen Schutzgebieten ebenfalls untersagt oder eingeschränkt – das regelt eine jeweilige Schutzgebietsverordnung.

In Bielefeld sind etwa 57 Prozent des Stadtgebiets geschützt, 7,5 Prozent als Naturschutzgebiet der höchsten Schutzkategorie. Dieser Umstand schränkt eine Übernachtung in freier Natur oder gar im Wald in Bielefeld stark ein. Das Umland bietet jedoch durchaus ein paar Möglichkeiten mehr.

