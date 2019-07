Bielefeld (WB). Die Verkehrsbetriebe Mobiel erhöhen die Ticket-Tarife. Dabei wurde doch gerade die Mobilitätswende beschlossen, soll der ÖPNV attraktiver werden. Das aber hat seinen Preis, findet Michael Schläger in seinem Kommentar.

Dass ein Monatsticket bei den Verkehrsbetrieben Mobiel künftig 79 Euro kosten soll, ist nicht eben ein Schnäppchen. Im Schnitt sollen die Ticket-Preise ab August um 1,75 Prozent ansteigen. Das sich jährlich wiederholende Erhöhungs-Prozedere zeigt auch: Die Verkehrswende gibt es nun einmal nicht zum Nulltarif.

Auf 22 Millionen Euro belief sich das Minus bei Mobiel im vergangenen Jahr. Noch kann die Summe von der Mobiel-Mutter, den Stadtwerken, aufgebracht werden. Doch bald werden diese Verluste wohl mehr und mehr aus dem Stadtsäckel bezahlt werden müssen. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, wo sich die fetten Jahre mit ständig steigenden Rathaus-Einnahmen schon wieder dem Ende nähern.

Öffentlicher Personennahverkehr bleibt eine Mischkalkulation

Aber in dieser Frage übers Geld zu reden, ist eben nicht sexy. Spannender und viel populärer ist es, immer neue Linien und kürzere Takte zu fordern. Aber schon die beschlossene Verlängerung der Uni-Linie 4 wird die Betriebskosten weiter in die Höhe treiben, ganz zu schweigen von der Stadtbahn nach Sennestadt. Alles richtige und wichtige Projekte, aber es gibt sie eben nicht umsonst. Tarifsteigerungen für die Beschäftigten und Investitionen in den Fuhrpark tun ihr Übriges.

Ohne Frage spielen Bus und Bahn eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die Menschen zum Umsteigen vom Auto auf andere Fortbewegungsmittel zu bewegen. Es muss auch attraktive Angebote geben wie das 365-Euro-Jahresticket, das in Wien zum Renner wurde, oder ein einheitliches Schulticket, wie es jetzt FDP, CDU und Bielefelder Mitte statt der Ausrufung des Klimanotstands gefordert hatten. Doch öffentlicher Personennahverkehr bleibt nun einmal eine Mischkalkulation – am Ende zu Lasten des Steuerzahlers. So viel Ehrlichkeit muss sein.