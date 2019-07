Bielefeld (WB/sb). Ein Blitzer löste am vergangenen Freitagmorgen auf dem Ostwestfalendamm dauernd aus, weil er noch im Nachtmodus war. Die defekte Kamera wurde damals aus dem Verkehr gezogen.

Am kommenden Freitag, 2. August wird die Stadt jetzt die Blitzeranlage reparieren. Dazu wird der linke Fahrstreifen in Höhe der Radaranlage in Richtung stadtauswärts gesperrt. Die Arbeiten starten um 9.15 Uhr und sollen zwei Stunden dauern. Die Gegenrichtung sei von den Arbeiten nicht betroffen.

Auf dem OWD gilt von 22 bis 6 Uhr Tempo 80, zwischen 6 und 22 Uhr aber Tempo 100. Die defekte Kamera aber war morgens noch im Tempo-80-Modus.